- Tumor koji je bio veličine 600 grama, 11 centimetara, to je kao jedna fudbalska lopta, a mi do poslednjeg trenutka nismo zaista znali da li je tumor maligni ili benigni, međutim kada je urađena anamneza onda su videli da je došlo polako do "raslojavanja", što ja kažem - zaista me je Bog pogledao da ja to uklonim u pravo vreme, jer da smo sačekali nekih 5 - 6 meseci, ne bih znala u kom pravcu bi to moglo da se razvije - slikovito je dočarala situaciju voditeljka u emisiji "RTS Ordinacija".