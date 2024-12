- Želeo bih što pre da je zaboravim, zbog mojih porodičnih problema. I mao sam poslednje dve godine veliki porodični problem, teško je to zaboraviti, ali pokušavam. Imao sam problem sa unukom, ali sada je sve ok.

- To je bio petak kad me je pitala šta radim u sredu. Rekla mi je da ne planiram ništa, jer dolazim na venčanje. Mislio sam da se šali, ali ne, oni su sve organizovali. Bilo nas je 10-12 sa kumovima.

Snima dečije pesme Ono što je mnoge iznenadilo jeste to što je Beki odlučio da snima dečije pesme, a sada je objasnio kako je došlo do toga.

- Moja ćerka je došla na tu ideju da snimam dečije pesmice. Te pesme sam ja pevušio njima dok su bile male, dok sam ih uspavljivao. Moja je muzika i tekst. Kad sam im pevao poznate pesme nisu htele da zaspu, pevušile su ih sa mnom, a onda ja izmislim neku da bi što pre zaspale. Međutim, to im je ostalo u sećanju, ali sam ih ja zaboravio. Posle 25 godina počeo sam unuku da izmišljam pesme, a moja starija ćerka me je pitala da li se sećam pesama koje sam njima pevao. Setile su se teksta i melodije i tako mi je otvorila dečiji kanal. To su sjajne pesme. Decu je, recimo, vrlo teško naterati da odu kod zubara, da ode, da ga ne boli. To im je ostalo i dan danas. Rekle su mi: "To je nama ostalo u sećanju kao igra, a ne bol".