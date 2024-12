I pored toga što je bio odličan đak, njegovi roditelji nisu bili za to da nastavi školovanje, pa se on jedva izborio da se odseli i da upiše fakultet.

-Trebao je neko da ostane na imanju, pošto je otac imao sve ono što jedan poljoprivrednik treba da ima. Nije moglo da se zamisli da ja kao jedinac odem sa imanja, ko će to da nasledi, ko će to sve da radi, da održava porodicu.

-Tu sam nekako završio osmi razred, nisam imao kud. Do vojske sam radio sa roditeljima, ali sam oca pripremao da ću da odem i želeo sam da budem mehaničar. Rekao sam mu ‘Ti si poslednji u našoj porodici koji se bavio zemljoradnjom’. On je to nekako shvatio i razumeo, čak mi je rekao da će on da me podrži – rekao je Miloš.