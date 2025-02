- Oduvek sam volela školu i bila sam odličan đak. Cilj mi je i želja da jednom završim fakultet, nikad nije kasno, ranije sebi to nisam mogla sebi da priuštim. Mnogo sam radila i bila sam često pospana i druželjubiva i to je naravno primetila razredna koja je na kraju zvala roditelje na razgovore. Mislila je da me teraju na to, iako nisu. Deca su me na odmorima zadirkivala i ismevala. Prozivali su me na malom odmoru, nazivali me "pevaljkom", pitali su me na koji način uživam bakšiš... Terali su neki cirkus sa mnom. Tada sam odlučila da odmore provedem u klupi, malo odspavati ili pripremiti se za sledeći čas, preslišati - govorila je Nataša i dodala: