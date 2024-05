"KADA SAM SMRŠALA 15 KG KUPILA SAM VAGU SAŠI POPOVIĆU" Nataša Alimpić o audiciji i zlim jezicima: Uskoro će svi znati ko sam ja

Nataša Alimpić dospela je u žižu javnosti zbog komentarisanja pevača Harisa Džinovića kao muškarca, te je otkrila da svaka žena želi jednu takvu velilčinu.

foto: Nemanja Nikolić

Ubrzo se pojavila na audiciji za Zvezde Granda i Saši Popoviću poklonila vagu i otkrila da je zahvaljujući njemu smršala. Odmah nakon što je izašla iz studija govorila je za Kurir i otkrila prve impresije.

- Super sam nakon audicije, zadovoljna sam. Došla sam ovde da pokažem da sam uporna. Iako prethodnih godina nisam imala priliku da se takmičim smatram da ove godine stvarno to i zalužujem. Svoju liniju sam dovela do savršenstva zahvaljujući Saši Popoviću. Kada sam smršala, kupila sam vagu i poklonila njemu jer je pre dve godine rekao da nema vagu inače bi nas sve izmerio. Danas je takav šoubiz, sve se gleda... - govorila je Nataša za Kurir i prokomentarisala to što ju je baš Dragan Kojić Keba merio na sceni.

foto: Kurir

- Nisam mogla ni da slutim da će me Keba meriti. Obožavam Kebu i njegove pesme, velika je čast da dođe pa makar samo da me izmeri - nasmejala se Nataša.

foto: Nemanja Nikolić

Pevačica je za Kurir progovorila o komentarima koji su se nizali povom njene izjave o Harisu Džinoviću.

- Ne razumem zašto se digla tolika pompa. Svaka žena želi ostvarenog muškarca, treba joj oslonac u životu... Zaista je to za ponos i poštovanje, imati takvog muškarca pored sebe... Samo sam rekla ono što je istinito, čovek je na svetskom nivou veličina - zaključila je Nataša.

foto: Kurir

Alimpićeva je otkrila i svoje dalje planove kada je muzika u pitanju.

- Nastupam i dalje, privatna slavlja su u fokusu najviše. Nastavljam... Ovih dana je bilo dosta ružnih komentara i da ljudi ne znaju ko sam ja.... Znaće se uskoro odlično ko sam ja jer pripremam velike stvari. 10 godina je iza mene velikog truda i nastavljam da se borim sama kao i do sada - rekla je Nataša.

04:10 Nataša Alimpić o Saši Popoviću i audiciji

Podsetimo, Nataša je u Kurirovom potkastu "Nije sve tako crno", autora i novinarke Jovane Matić Đokić, pričala prvi put o svom teškom odrastanju, ali i teški počecima na nastupima.

- Deca koja su išla u školu sa mnom živela su lagodniji život i nisu razumeli moju situaciju i život. Bili su dobro obučeni, putovali su, nosili nove telefone, ja to nisam imala. Sa 18 godina sam prvi put otišla na more koje sam sama sebi platila - ispričala je pevačica kroz suze.

Bonus video:

28:09 Nije sve tako crno BEST OFF