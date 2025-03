- Iskreno da ti kažem, ja sam u stanju šoka, nisam ni svesna šta se desilo, valjda je to u prirodi čoveka. Ne znam šta da kažem...Borio se sa teškom bolešću, borio se kao lav svom snagom i svim srcem, svi smo se molili za njega, a to je Božija volja. Teško mi je, gubim divna ljude oko sebe, Marina Tucaković, Palma i evo sada Saša. Dok sam se sama borila kroz život, ti ljudi su uvek bili tu kao snažna podrška - rekla je Ceca za Premijeru Vikend Specijal.

- Čak nije želeo ni da se priča o tome, Sale je jako dostojanstven čovek bio, to se videlo. On je častan čovek, čovek od reči, što je danas retkost. Čovek jakog i stabilnog karaktera i u ovoj svojoj teškoj borbi...Borio se do poslednjeg dana, poslednji put kada sam ga videla kao starog, to je bilo za Božić, isijavao je tom svojom pozitivnom energijom - rekla je Ceca, a onda se osvrnula na njihovo upoznavanje: