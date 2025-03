Slušaj vest

Kreativni direktor "Granda", Saša Popović, preminuo je nakon kraće i teške bolesti, u 70. godini u bolnici u Parizu, a o liku i delu Popovića gostujući u emisiji "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji, govorio je kompozitor Milutin Popović Zahar, koji je jednom prilikom rekao da je Sašu i doveo na estradu.

Govoreći o tome kako je došlo do njihovog poznanstva, istakao je i Popovićevu veliku ljubav, koja se nije odnosila na muziku:

- On je upoznao mene dok ja nisam upoznao sebe. Znao sam košarkaša Cvetkovića sa kojim sam išao u školu. On je bio direktor u Tašmajdanu i oni su došli kod njega da sviraju kao ansambl koji je imao nekako drugačiji stil, menjali su kostime, imali neki ABBA repertoar za goste. Kada sam ga video nisam ništa pomislio, zapitao sam se kako oni to rade u Brčkom, a svi su iz Novog Sada, pa mi je ispričao ceo njihov put. Popović je voleo fudbal, igrao ga je jedno vreme, a on je bio sitan, pa je i bolje što je izabrao muziku. Bio je između ta dva sveta, fudbala i muzike, baš kao i ja, a opredelili smo se za isto - započinje priču Zahar.

Potom je ispričao anegdotu kada je šutnuo Popovića u nogu dok su igrali fudbal:

- Otkud to znate? Igrali smo fudbal i on je prediblao mene nekoliko puta, pa sam ga potkačio, a on je nasrnuo na mene kao petlić i taj duel je trajao dugo, pa i tokom našeg profesionalnog druženja. Iz hotela Taš su hteli da snime ploču po svaku cenu sa Brenom i celom tom grupom, pa sam čuo da su pravili šou i u Brčkom, da su radili sa drugom pevačicom koja je imala nekog boksera koji je bio ljubomoran. Tako su našli Brenu, koja je trebalo da bude košarkašica, ona je bila žena koja je izgledala muškobanjasto, ko bi rekao da će posle biti simbol dame.

Voditeljka Anastasija Čanović potom je pokazala jednu od fotografija na kojima se nalazi Slatki greh, a Zahar je na kontu toka otkrio nešto što javnost do sada nije imala prilike da sazna:

- Na ovo slikanje je Brena kasnila pola sata, naš fotograf Munja se žestoko iznervirao, dolazi obučena takva, izvinjava se, a nju su pitali "Zar ti nije greh da nas pustiš da čekamo ovde? Ipak si slatka danas". Tu sam primetio da je to dobra stvar, od tog trenutka su se zvali Slatki greh. Mislim da je to zanimljivo, do sad nisam nikome to pričao.

