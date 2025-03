MILICA VELIČKOVIĆ PODNELA TUŽBE PROTIV TERZE I KAČAVENDE! Evo o čemu se tačno radi: ŠOK

- Mesecima je ćutala i svašta slušala na svoj račun, i to trudna. Otkako se porodila, fokus joj je samo Barbara, međutim ne može, niti želi da ostane imuna na sve što o sebi sluša i dalje. Ona je mlada žena, sada i majka, zbog čega ne želi da dozvoli da ti ljudi izgovaraju laži tek tako, da to ostane u vazduhu, a da prođu nekažnjeno. Razmišljala je neko vreme, a potom donela odluku da presavije tabak - rekao je izvir blizak Veličkovićevoj i dodao:

- Ovo nije ona rijaliti fora, kao:"Tužba!", što ponavljaju tamo kao papagaji, već je stvarno zvala svog advokata koji je, evo, pre neki dan zvanično podneo tužbe. Njima bi to trebalo da stigne verovatno tek idućeg meseca. Tužila je, naravno, prvo Terzu, za one gluposti i laži o njenom nepostojećem abortusu i grupnjacima, a i Kačavenda će dobiti svoje, jer smo čuli u "Eliti" da je od nje krenula priča da se Milica bavila prostitucijom. Kaže ona da je tako čula, da se u ovom gradu sve zna, e pa neka onda na sudu priča od koga je to čula i koje dokaze za svoje tvrdnje ima - dodao je izvor.