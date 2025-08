Ako koza laže...

- Ceca je rano ujutru izašla iz kuće, bilo je možda i pre osam sati. Tog dana kad se pojavila vest o problemima s vodom i neprijatnim mirisima, ona je imala koncert u Trebinju, na koji je išla svojim automobilom. I da je htela, nije mogla da lično reši taj problem, a kako se ta vest proširila u medijima brzinom svetlosti, morala je hitno da reaguje. Ona je odmah rekla Veljku da zove majstore i da se to što pre reši. Ipak, jedan problem se rešio, a kao što vidite, pojavio se novi i veći. Veljko je ceo dan besan izlazio iz kuće i ulazio u nju s nekim ljudima, valjda je i njih angažovao da se to što pre sanira, jer se sve više ljudi žalilo na smrad - priča nam izvor blizak Ražnatovićevoj.

Smanjio se "miris"

- Kad smo videli da piše da je laž da se iz ove kuće širi smrad, poludeli smo. Mi nemamo nos ili šta?! Bolje da je ćutala, juče je ovde bilo puno novinara i svi su osetili taj užasni miris. Možda i nije od vode, ko zna... Tamo su držali i neke kučiće, možda se to pomešalo. To može svakom da se desi. Dobro iz cele ove priče jeste da su zvali majstore, sredili su to, ali evo vidite, sad na drugom mestu curi voda. Malo se smanjio smrad, ali po ovolikim vrućinama, pitanje je dana kad će on opet postati intenzivan kao pre. Videćemo šta će biti s tim narednih dana - zaključio je naš sagovornik.