PAPARACO! AKO NISI NAMAZAN, IZGOREĆEŠ! Milo se naljutio na ženu Lidiju jer nije htela da mu namaže leđa (FOTO)
Kraljičina plaža, prema mišljenju većine meštana i turista u Crnoj Gori, najlepša na obali Jadrana, bila je takoreći više od deceniju privatno mesto bivšeg predsednika ove zemlje Mila Đukanovića. Od 2021. konačno je "oslobođena", pa se Đukanović otada leti kupa u Tivtu.
Nije mu sve potaman
Voli luksuz i glamur
Upravo na toj lokaciji u jednom luksuznom rizortu smo zatekli nekadašnjeg funkcionera sa suprugom Lidijom. Idila, neko bi rekao po fotografijama, ali nije baš tako. Njegova lepša polovina nije želela da svom mužu namaže leđa zaštitnim faktorom, pa se političar naljutio, obukao se i otišao pravo u hotel.
Videli ga šta radi
O tome svedoči očevidac koji nam je dostavio fotografije.
- Mila sam video rano jutros u restoranu. Bio je sam. Tokom dana sam ga sreo na bazenu. Najpre je došla njegova supruga, pa on. Lepo su bili raspoloženi. I unuci su s njima. Vidi se da uživaju u životu. A ovde nije nimalo jeftino. No, dobro, ne brinem za njega, ima on novca, uštedelo se. Mi dođemo samo na dnevnu kartu, a koliko vidim, Đukanovići su ovde već danima - kaže naš sagovornik i nastavlja:
- Zanimljivo mi je bilo što je Milo hteo da mu žena namaže kremu, ali ona je čitala knjigu, pa joj je bilo mrsko da prekida. On je ustao s ležaljke, obukao majicu i otišao. Naljutio se. Baš nam je to bilo simpatično - priča naš sagovornik.
Odmara za sve pare
Doskorašnji neprikosnoveni vladar Crne Gore izgleda se konačno pomirio sa sudbinom da se preselio u opoziciju, a činjenica je i da se u političkom životu malo šta pita. Zato i ne čudi što bivši crnogorski predsednik ima vremena za kupanje s mališanima i uživanje sa životnom saputnicom.
Naša redakcija je pokušala da stupi u kontakt s Đukanovićem na broj telefona poznat redakciji, ali nije bio dostupan do zaključenja broja.