Voli luksuz i glamur

Videli ga šta radi

O tome svedoči očevidac koji nam je dostavio fotografije.

- Mila sam video rano jutros u restoranu. Bio je sam. Tokom dana sam ga sreo na bazenu. Najpre je došla njegova supruga, pa on. Lepo su bili raspoloženi. I unuci su s njima. Vidi se da uživaju u životu. A ovde nije nimalo jeftino. No, dobro, ne brinem za njega, ima on novca, uštedelo se. Mi dođemo samo na dnevnu kartu, a koliko vidim, Đukanovići su ovde već danima - kaže naš sagovornik i nastavlja:

- Zanimljivo mi je bilo što je Milo hteo da mu žena namaže kremu, ali ona je čitala knjigu, pa joj je bilo mrsko da prekida. On je ustao s ležaljke, obukao majicu i otišao. Naljutio se. Baš nam je to bilo simpatično - priča naš sagovornik.