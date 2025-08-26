Slušaj vest

Aneli Ahmić i Luka Vujović uživaju na prvom zajedničkom putovanju i svojoj ljubavi nakon veridbe koja se dogodila na proslavi njenog rođendana.

Ljubavni par koji se upoznao u Eliti 8 redovno objavljuje trenutke iz privatnog života, a sada su pokazali kako izgleda noćni život u njihovoj režiji.

Bahanalije

Aneli i Luka izašli su u noćni provod i otkrili delić atmosfere.

Naime, nakon vožnje u luksuznoj limuzini ljubavni par je uživao u klubu sa najbližim prijateljima. Na stolu se mogu videti najskuplja pića, uzavrela atmosfera, ali i to kako se drže za ruke i ne odvajaju.

Ako je sudeći po fotografijama njih dvoje žive život punim plućima i ne mare za tuđe komentare.

Oglasio se Asmin nakon Aneline veridbe

Anelin bivši partner sa kojim ima ćerkicu oglasio se nakon veridbe i šokirao izjavom.

- Želim im mnogo sreće, ljubavi i uspeha! Vidim da je Nora srećna pored njih i da se Luka i Biljana baš mnogo posvećuju Nori, što je za mene jako bitno i lepo! Tako da im želim svu sreću ovog sveta i nadam se da će opstati - rekao je Alibaba, a onda je u izjavi za Pink.rs dodao:

- Slala mi je podrška neki klip gde se Luka igrao sa Norom na nekom selu što su bili i tu sam video da je Nora onako baš srećna. Tad sam promenio mišljenje o Luki i stvarno bih voleo da opstanu i da ne bude niko povređen! Sa moje strane nikad lošu reč čuti neće ni Luka ni njegova verenica.

Fanovi šalju novac

Aneli Ahmić gostovala je nedavno na Pink televiziji, a kao i prošlog puta, na adresu studija stigli su mnogobrojni pokloni.

Bivša učesnica Elite je vodila rat sa Milenom Kačavendom do ranih jutarnjih sati u emisiji "Narod pita", a u jednom trenutku stigli su darovi i novac. U jednom trenutku na nagovor voditeljke Aneli je otvorila kutiju iz koje su ispadali evri.

