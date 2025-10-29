Slušaj vest

Već nekoliko nedelja "Grand produkcija" snima dokumentarni film posvećen pokojnom estradnom magu Saši Popoviću, jednoj od najuticajnijih ličnosti domaće muzičke scene.

Ovaj izuzetno zahtevan projekat obuhvata veliki broj sagovornika, lokacija i arhivskog materijala. Snimanje se odvija na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu, a do sada je pred kamerama govorilo više od 50 sagovornika: saradnika, prijatelja i članova porodice koji su obeležili Sašin život i karijeru.

Bliski prijatelji

Ceo projekat realizuje se u bliskom dogovoru i uz punu podršku Popovićeve porodice, supruge Suzane, sina Danijela i ćerke Aleksandre kako bi film na autentičan i emotivan način prikazao njegov profesionalni put, ali i ličnu stranu, koju je publika ređe imala prilike da vidi.

Kako ekskluzivno saznajemo, jedna od sagovornica na filmu biće i Jelena Karleuša, koja je blisko sarađivala sa Sašom godinama kao članica žirija "Zvezda Granda", ali i kao njegova i Suzanina prijateljica. Ono što je zanimljivo jeste to da će u filmu govoriti i Svetlana Ceca Ražnatović, pa će se tako dve ljute suparnice prvi put naći u projektu u kojem ih je spojio pokojni Popović.

Prema priči našeg izvora, Suzana je, čim je dobila vesti o ovom projektu, insistirala da i Jelena bude deo projekta, jer ju je Saša mnogo voleo, ali i zbog toga što je ona jedna od retkih javnih ličnosti koje su joj se našle u najtežim životnim trenucima, kad je njen suprug preminuo u martu ove godine od posledica teške bolesti.

Naša saznanja prokomentarisala je i sama Jelena, koja je istakla da će joj biti čast da se odazove na Suzanin poziv da evocira uspomenu na Sašu Popovića, ali i da nema problem da sa Cecom bude u istom kadru na filmu.

- Jako lepo od Suzane. Ceca i ja smo stalno zajedno na sudu, mi smo stari znanci. Što se tiče filma o Saši Popoviću, ako me pozovu, sa zadovoljstvom ću prihvatiti i iz pijeteta i poštovanja govoriti o njemu. On je čovek koji je obeležio čitavu jednu eru, ne samo u domaćem nego i u balkanskom šou-biznisu. Trudim se kad god mogu da komuniciram sa Suzanom. U jako dobrim smo odnosima. Znam da bi Saši to značilo da neko njegovu suprugu i ćerku pita kako su, šta rade i da li im nešto treba. Ja bih to volela da me neko pita kada mi je teško, kada sam sama ili kada imam probleme. Pogotovo što znam da, kada je frka i kada je teško, nema nikog - rekla nam je JK.

I Ceca Ražnatović potvrdila je da je deo ovog velikog projekta.

- Nema šta da vidim, ja sam deo toga, samo da nađem termin od toliko koncerata. To je jedna zaista prelepa ideja - otkrila je Ražnatovićeva dan ranije.

Čuvanje uspomena

Inače, premijerno prikazivanje dokumentarnog filma planirano je za Sašinu godišnjicu smrti, kao omaž njegovom neizbrisivom doprinosu muzičkoj industriji i popularnoj kulturi na ovim prostorima.

Kako su poručili iz "Grand produkcije", cilj projekta je da se sačuva uspomena na čoveka koji je ostavio dubok trag u muzici i šou-biznisu uopšte, kao i da se kroz svedočenja najbližih osvetli njegov život iz različitih uglova.

