Već nekoliko nedelja "Grand produkcija" snima dokumentarni film posvećen pokojnom estradnom magu Saši Popoviću, jednoj od najuticajnijih ličnosti domaće muzičke scene.
Ovaj izuzetno zahtevan projekat obuhvata veliki broj sagovornika, lokacija i arhivskog materijala. Snimanje se odvija na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu, a do sada je pred kamerama govorilo više od 50 sagovornika: saradnika, prijatelja i članova porodice koji su obeležili Sašin život i karijeru.
Bliski prijatelji
Ceo projekat realizuje se u bliskom dogovoru i uz punu podršku Popovićeve porodice, supruge Suzane, sina Danijela i ćerke Aleksandre kako bi film na autentičan i emotivan način prikazao njegov profesionalni put, ali i ličnu stranu, koju je publika ređe imala prilike da vidi.
Kako ekskluzivno saznajemo, jedna od sagovornica na filmu biće i Jelena Karleuša, koja je blisko sarađivala sa Sašom godinama kao članica žirija "Zvezda Granda", ali i kao njegova i Suzanina prijateljica. Ono što je zanimljivo jeste to da će u filmu govoriti i Svetlana Ceca Ražnatović, pa će se tako dve ljute suparnice prvi put naći u projektu u kojem ih je spojio pokojni Popović.
Prema priči našeg izvora, Suzana je, čim je dobila vesti o ovom projektu, insistirala da i Jelena bude deo projekta, jer ju je Saša mnogo voleo, ali i zbog toga što je ona jedna od retkih javnih ličnosti koje su joj se našle u najtežim životnim trenucima, kad je njen suprug preminuo u martu ove godine od posledica teške bolesti.
Naša saznanja prokomentarisala je i sama Jelena, koja je istakla da će joj biti čast da se odazove na Suzanin poziv da evocira uspomenu na Sašu Popovića, ali i da nema problem da sa Cecom bude u istom kadru na filmu.
- Jako lepo od Suzane. Ceca i ja smo stalno zajedno na sudu, mi smo stari znanci. Što se tiče filma o Saši Popoviću, ako me pozovu, sa zadovoljstvom ću prihvatiti i iz pijeteta i poštovanja govoriti o njemu. On je čovek koji je obeležio čitavu jednu eru, ne samo u domaćem nego i u balkanskom šou-biznisu. Trudim se kad god mogu da komuniciram sa Suzanom. U jako dobrim smo odnosima. Znam da bi Saši to značilo da neko njegovu suprugu i ćerku pita kako su, šta rade i da li im nešto treba. Ja bih to volela da me neko pita kada mi je teško, kada sam sama ili kada imam probleme. Pogotovo što znam da, kada je frka i kada je teško, nema nikog - rekla nam je JK.
I Ceca Ražnatović potvrdila je da je deo ovog velikog projekta.
- Nema šta da vidim, ja sam deo toga, samo da nađem termin od toliko koncerata. To je jedna zaista prelepa ideja - otkrila je Ražnatovićeva dan ranije.
Čuvanje uspomena
Inače, premijerno prikazivanje dokumentarnog filma planirano je za Sašinu godišnjicu smrti, kao omaž njegovom neizbrisivom doprinosu muzičkoj industriji i popularnoj kulturi na ovim prostorima.
Kako su poručili iz "Grand produkcije", cilj projekta je da se sačuva uspomena na čoveka koji je ostavio dubok trag u muzici i šou-biznisu uopšte, kao i da se kroz svedočenja najbližih osvetli njegov život iz različitih uglova.
