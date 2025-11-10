Slušaj vest

U Beloj kući ne prestaje da se šuška o navodnoj romansi između bivše učesnice Milice Veličković, nekadašnje verenice Borislava Terzića Terze, i aktuelnog takmičara Anđela Rankovića.

Miljana Kulić i Anita Stanojlović navele su da su se Milica i Anđelo muvali dok je ona bila trudna, čak i da su razmenjivali poruke i fotografje eksplicitnog sadržaja, što je "zapalilo" Belu kuću.

1/6 Vidi galeriju Milica Veličković Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Printscreen YouTube

Terza je zbog toga stavio tačku na prijateljstvo sa Rankovićem, koji je demantovao da je sa njegovom bivšom verenicom razmenjivao eksplicitne poruke.

Pratioci na Instagramu ne prestaju da pišu Milici Veličković kako bi saznali detalje njenog odnosa sa Anđelom Rankovićem, a sada je ona jednim komentarom uzburkala mreže.

Jedna korisnica Instagrama ostavila joj je komentar vezano za Anđela, a Milica je odgovorila bez dlake na jeziku.

Foto: Printscreen

"Gde ti je Anđelo?", glasilo je pitanje na koje je Milica intrigantno odgovorila :"Čeka me u rijalitiju".

Anđelo rekao: "Milica i ja smo se čuli, bilo je muvanja"

Podsetimo, Anđelo je o Milici govorio sinoć u rijalitiju.

1/5 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Petar Aleksić

- Milica i ja smo se čuli i imali normalnu komunikaciju, a nakon nekog perioda kada se ona porodila i sve to mi smo se čuli i cimali i bilo je muvakanje, ali se nikad nismo videli i ostali smo u okej odnosima. Smatram da je Anita imala lošu nameru, a ja sam na početku bio u šoku jer je došla ovde sa informacijom da je moj prijatelj rekao da će mene da us*rava. Nije tako, ona nafiluje stvari. Što se tiče Terze, svaka mu čast kako je odreagovao. Mi nismo više toliko dobri, ali nek idu stvari svojim tokom - rekao je Anđelo.

