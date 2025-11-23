Slušaj vest

Maja Nikolić je u razgovoru za emisiju "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 15 časova na Kurir televiziji, govorila o aktuelnim temama,

Pop pevačica je otkrila i kako je pesma "Tačno je", koju je uredno platila, na kraju završila kod Svetlane Cece Ražnatović, na koju se i naljutila.

- Pozvala sam Marinu Tucaković da pitam o čemu se radi. Ona mi je rekla: "Maki, šta da ti kažem? Čuj se s Cecom, njoj se to dopalo!"Tad se nismo čule jer sam ja bila najveća zvezda i pop pevačica s tiražem od 50 miliona u PGP, a Cecin je bio deset puta manji. Ta pesma je moj fazon i, kad poslušaš taj CD, tačno vidiš da ta pesma ne ide tu. Slažem se da joj se dopalo, ali normalno je da se moja pesma nekome dopadne. Nisam dobila izvinjenje i taj novac je propao. Uvredila sam se jer sam jako dobra i opraštam, ali kad me neko povredi, ja blokiram i obrišem broj i kraj. Ceca nije na blok-listi, čule smo se, posle mi je bila i podrška dok sam bila u rijalitiju. Kad sam bila u bolnici, zvala me je. Posle sam joj čestitala rođenje unuka. Mnogo boli kad nešto platiš i kad tvoje autobiografsko delo neko ukrade i kad shvatiš da ti je to oteto - rekla je pevačica u "Stars specijalu".

Maja je u novoj 2026. godini sebi poželela pobedu na muzičkom festivalu Pesma za Evroviziju i da konačno predstavlja Srbiju na istoimenom takmičenju u Beču.

- Očekujem prolazak. U pitanju su dve brze pesme. Radili su ih ljudi koji rade za Senidu, nešto potpuno drugačije i što se ne očekuje od mene. Vrlo je komercijalno, etno-pop. Začinjeno je i mora da ima moju nišku notu, luđa je i jača od "Žali, srce moje". To je novi fazon. Beč poznajem kao Beograd i Niš. Moj rođeni brat živi tamo već 30 godina. Htela sam da idem i u Švajcarsku, ali bog je imao druge planove. Ja sam uvela etno-pop 1998. u Srbiju s pesmom "Uzmi me". Niko nije očekivao od mene etno i folk jer sam ja pop pevačica, a nakon mene je Čola izdao "Hajde, hajde, Jasmina" - istakla je Maja.

Pevačica tvrdi da ove godine ima još jaču energiju nego na prethodnom takmičenju, kad je pevala s gipsom na nozi.

- Rekla sam im tada mi donesu krevet na binu. I da nisam mogla da ustanem iz kreveta, bila bih ful stilizovana. Sva sreća pa je gips bio samo do gaćica. To je bilo najgore iskušenje, ne želim to nikome, a posebno što sam pobegla iz bolnice. Ujutru konzilijum, ne daju mi da jedem, ne daju mi vode jer me spremaju za operaciju. A ja čekam i zovem Luku i Necu da me iznesu u invalidskim kolicima kako bih pobegla iz bolnice. Njih dvojica, koji su mlađi od mene, pitaju me da li sam normalna. Ja im kažem: "Šta vam je, moram da odradim nastup" - prisetila se Nikolićeva.

