Iako je delovalo kao da će Aneli Ahmić i Luka Vujović noć provesti mirno, romantično veče u hotelu je ubrzo pošlo po zlu.

Luka je u hotelu zatekao Aneli sa Anđelom Rankovićem, a nakon što je ispitao nju, prešao je i na Anđela, koji je ubrzo napustio hotel.

- Što si me udarila u lice? - ponavljao je, dok ga je Aneli vređala.

- Makni se od mene, klošaru jedan! Mrš klošarčino jedna, ti ćeš meni bacati stvari, klošarčino jedna! Klošaru jedan! - govorila je rijaliti učesnica.

- Smeješ mi se u facu i govoriš:"Paćeniče", ponižavaš me. Da te ne vidim više! Sad si me udarila i nikad više u životu - urlao je Luka.

Usledilo je bacanje stvari dok je obezbeđenje sprečavalo da dođe do dodatnog haosa.

"Ovako si se tukla i napolju"

- Smiri se, nemoj da bacaš stvari! Vidi šta radiš, ti si za lečenje! Vodite je, bre, u zatvor, vidite da je bolesna! Idi na lečenje! Bolesna žena, bre, beži od mene više! Asmin te odj*bao, zato što se tako ponašaš! Pokazao je ko si! Tebe je odj*bao, paljba - nastavio je Luka.

- Nećeš mi bacati stvari zbog Anđela, praviš mi ljubomorne scene. Bolesniče jedan! Budaletino jedna! Bolesno si ljubomoran na Anđela, manijače jedan! Za sve ovo poniženje ćeš videti, klošaru jedan! - pričala je rijaliti učesnica, dok se Luka iščuđavao.

- Koliko je bolesna žena! Šta sam ja sebi dozvolio, sa kim ja jedan dan da imam, Bože me sačuvaj! - isticao je Vujović.

- Razbiću ti tu glavudžu, debil*ino! Kepecu jedan, mrš odavde! Sve ovo da si pospremio posle! Klošaru jedan - ponavljala je Aneli, koja je zahtevala novu šminku od Lukine majke Biljane.

- Ovu šminku što si mi polomio, odmah da naručiš svojoj majci da mi kupi novu! - zahtevala je Ahmićeva, a Luka joj je obećao raskrinkavanje.

- Ovako si se tukla i napolju, pričaćemo sve šta si napolju radila. Hoćemo sada - pretio je rijaliti učesnik.

