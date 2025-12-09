Slušaj vest

Anđelo Ranković došao je do hotela u kom boravi kako bi uzeo stolicu za šišanje, a u jednom trenutku nije izdržao da ne pecne Aneli Ahmić zbog haosa s Lukom, obzirom da ga je on predvideo još na početku ''Igre istine''.

- Uzeću ovu stolicu da se ošišam i vratiću je - rekao je Anđelo.

- Fino si započeo igru - smejala se Aneli.

- Vidiš da sam znao - rekao je Anđelo.

- Je l' Anita završila? - upitala je Aneli.

- Da - odgovorio je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Ne propustiteStarsPOTUKLI SE LUKA I ANELI! Opšti haos u Eliti: Vujović je zatekao s Anđelom na delu, pa došlo do skandala... Obezbeđenje na nogama
Luka i Aneli se potukli
RijalitiPRIKAZAN SNIMAK ANELI I ANĐELA RANKOVIĆA! Još jedan udarac za Luku, svi je napali, a njene reči šokirale sve: Lep je dečko!
Luka Vujović i Aneli Ahmić
Rijaliti"JADNICE, ZAUVEK ĆEŠ BITI KOMBINACIJA" Pale žestoke uvrede između Aneli i Anite! Bukti rat zbog Anđela Rankovića
Anita Stanojlović Aneli Ahmić
Rijaliti"NE ZANIMA ME DA LI ĆU DA SE PONIZIM" Filip otkrio da mu Anita služi samo za intimne odnose, njena reakcija sve šokirala
anita.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP569 Izvor: Kurir TV