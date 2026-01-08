Slušaj vest

Anđelo Ranković, koji se u posednje vreme zbližio s Aneli Ahmić, prokomentarisao jučerašnju posetu Stefana Karića.

"Izdao je Matoru"

- Ja sa njim nisam imao nikakav susret, sve ono što smo slušali ovde, a juče tako mirno proteklo, rekao bih da Matorina reakcija je možda bila najrealnija, ali i ona je trebalo da burnije reaguje, kad sam ja bio u toj situaciji htela je da me razapne, a juče onako, odreagovala tu i tamo. Mislim da je situacija i gora nego što je bilo ono vezano za mene i Sanju. Što se tiče ostalih situacija, mnogi su bili mirni, Luku ništa nije zanimalo vezano za Anitu, sve je super, sve je top, mnogi su mu ćutali, a ćutao je i on. Sve je bilo bogougodno - rekao je Anđelo.

1/5 Vidi galeriju Stefan Karić i Anđela Foto: Petar Aleksić

Nastavio je:

- Verujem da je bilo dopisivanja, on je priznao, i iskreno da mu je bio cilj da sve to radi zbog Đedovića, mislim da nije, a i da jeste, nema opravdanja, izabrao da se nekom tamo sveti preko Matore. Bilo je muvanje, ne kapiram šta je hteo da namesti, gledao je da zadovolji sebe a da izda Matoru.

O odnosu s Aneli Ahmić

1/5 Vidi galeriju Anđelo Ranković i Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube, Kurir, Shutterstock, Ana Paunković, Petar Aleksić

- Od prvog dana, kad su počeli ljudi da pričaju da tu nešto ima, ja sam rekao da me veza ne interesuje, nemam nameru da sa Aneli ulazim u odnos, osim ovako kako je drugarski, isto to i ona govori. Gotivimo se, zanimljivo nam je, bilo nam je dobro i na Elitoviziji. Ništa više od druženja nema niti će biti. Sad imamo mnogo manje dvosmislenih sprdnji, stvarno je drugarski odnos. Smeta mnogima, mnogo sujete i kompleksa pokazuju, a nema razloga, ne znam zašto, šta je to toliko u našem druženju što izazove da pokažu sujetu i komplekse. Mada znam koliko ljudi ne mogu da me podnesu. Stvarno je gledam kao drugaricu, ništa više od toga - naveo je Ranković.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: