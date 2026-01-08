Slušaj vest

Anđelo Ranković, koji se u posednje vreme zbližio s Aneli Ahmić, prokomentarisao jučerašnju posetu Stefana Karića.

"Izdao je Matoru"

- Ja sa njim nisam imao nikakav susret, sve ono što smo slušali ovde, a juče tako mirno proteklo, rekao bih da Matorina reakcija je možda bila najrealnija, ali i ona je trebalo da burnije reaguje, kad sam ja bio u toj situaciji htela je da me razapne, a juče onako, odreagovala tu i tamo. Mislim da je situacija i gora nego što je bilo ono vezano za mene i Sanju. Što se tiče ostalih situacija, mnogi su bili mirni, Luku ništa nije zanimalo vezano za Anitu, sve je super, sve je top, mnogi su mu ćutali, a ćutao je i on. Sve je bilo bogougodno - rekao je Anđelo.

Stefan Karić i Anđela  Foto: Petar Aleksić

Nastavio je:

- Verujem da je bilo dopisivanja, on je priznao, i iskreno da mu je bio cilj da sve to radi zbog Đedovića, mislim da nije, a i da jeste, nema opravdanja, izabrao da se nekom tamo sveti preko Matore. Bilo je muvanje, ne kapiram šta je hteo da namesti, gledao je da zadovolji sebe a da izda Matoru.

O odnosu s Aneli Ahmić

Anđelo Ranković i Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube, Kurir, Shutterstock, Ana Paunković, Petar Aleksić

- Od prvog dana, kad su počeli ljudi da pričaju da tu nešto ima, ja sam rekao da me veza ne interesuje, nemam nameru da sa Aneli ulazim u odnos, osim ovako kako je drugarski, isto to i ona govori. Gotivimo se, zanimljivo nam je, bilo nam je dobro i na Elitoviziji. Ništa više od druženja nema niti će biti. Sad imamo mnogo manje dvosmislenih sprdnji, stvarno je drugarski odnos. Smeta mnogima, mnogo sujete i kompleksa pokazuju, a nema razloga, ne znam zašto, šta je to toliko u našem druženju što izazove da pokažu sujetu i komplekse. Mada znam koliko ljudi ne mogu da me podnesu. Stvarno je gledam kao drugaricu, ništa više od toga - naveo je Ranković.

Ne propustiteRijaliti"LUKA ĆE TEK VIDETI ŠTA JE NAJGORE ŠTO MU SE DESILO" Anđelo razvezao jezik o Aniti, izneo sve o njoj: Promiskuitetna je, ona mi je najveći blam
Anđelo Ranković i Anita Stanojlović
StarsLUKA ĆE DOŽIVERI FRAS: Aneli i Anđelo ponovo opasno flertuju, on napravio prvi korak (VIDEO)
Anđelo Ranković, Milena Kačavenda, Anita Stanojlović, Filip Đukić, Aneli Ahmić
Rijaliti"ANITI NIJE BITNO ŠTO JOJ JE OBRAZ UKALJAN" Anđelo se stidi bivše devojke, bila intimna s Filipom na dva metra od njega: Ti si lažov
Anđelo Ranković Anita Stanojlović
Stars"DOSTA TOGA KRIJU" Anitina najbolja drugarica razvezala jezik o Anđelu i njoj: Trpela je veliko psihičko nasilje
Anita Stanojlović

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP579 Izvor: Kurir TV