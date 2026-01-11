Slušaj vest

Tokom "Nominacija" zadrugari su komentarisali Aneli Ahmić i Anđela Rankovića koji su nominovani, te su tom prilikom podigli prašinu za crnim stolom u Beloj kući.

Voditeljka je dala reč Borislavu Terziću Terzi, kako bi izneo svoju nominaciju, te je on komentarisao cimere, ali pošto je našao opravdanja za Anđela, Aneli je poslao u izolaciju.

- Mnogi ljudi koji su u sukobima sa njih dvoje, ništa nisu rekli večeras. Nisam mnogo razmišljao, imao sam ovo danas, pa sam o tome razmišljao. Slažem se s onim što je Janjuš rekao, dosta te ljudi gotivi, znaš da vodiš ovu igru. Mislim da dobro funkcionišeš i što se mene tiče, pokazao si da si najinteligentniji momak. Ja volim tebe, Ivana, Matoru, Kačavendu, Janjuša, volim da slušam ljude koji imaju šta da kažu. Moj i tvoj odnos je, iskreno, jako dobar, kako god bilo, šta god bilo. Ja sam momak koji dosta praštam, ja znam da se izvinim kada pogrešim, meni je bilo dovoljno da si mi se izvinio više puta, video sam da ti je u tim trenucima bilo glupo kada prođeš pored mene...Jedino što mi se kod tebe Aneli sviđa je tvoje druženje sa Anđelom. Ova izolacija ti je dosta pomogla da promeniš neke stvari u glavi, ne treba ti da skačeš ovde na Asmina, da dolazi do fizičkog kontakta i polivanja. Danas mi je Milica zamerila kako je ne branim od ljudi koji je napadaju i vređao, rekao sam joj: "da ne diraš ljude, ne bi te vređali". Eto, voleo bih da ostaneš ovakva kao što si sada, ovih par dana, mislim, koliko si već u izolaciji. Ostavljam Anđela, šaljem Aneli - rekao je Terza.

Ivan Marinković

"Anđelo je jedan od najvećih džukela"

S druge strane, tokom svog izlaganja, Ivan Marinković urnisao je Rankovića i naveo da je on najgora osoba koju poznaje.

- Anđelo je jedan od najvećih džukela i smradova, prevaranata koje sam upoznao za 47 godina. Ovo g**vo smrdljivo, sa ovim tupeom na glavi. Čovek koji je nizak, smrad od čoveka, potpuno neizgrađena ličnost. Čovek koji se hvali da mu mama bira devojke, čovek koji je svojoj bivšoj devojci koju je voleo, pred njenim detetom vadio bejzbol palicu - priča Ivan i nastavlja:

Ivan Marinković besan zbog Mijane Kulić

- Onaj ko kaže da je gospodin, mora da se zapita. Ne može da bude dobar čovek koji je to radio što je radio, bar pet svojih drugova je prodao, ono što ja znam. Nemam lepo mišljenje o njemu, ni on o meni. Svašta bih još imao da kažem za ovu gnjidu od čoveka! Prodao je Anitu, da, ja sve verujem, tačno znam kada Anita laže, a kada ne. Što se tiče Aneli, njena najveća mana i odlika, to je nezahvalnost, to je najgora ljudska osobina! To je pokazala otkako je poznajem, prema meni je pokazala veliku nezahvalnost. Kada pogledate u ovom trenutku večeras, sa kojim ljudima je Aneli u dobrim odnosima i sa kojima ne priča i šta joj je ko uradio ili učinio, jedna reč je opisuje, a to je nezahvalna osoba. Šaljem ovog smrada, nek crkne tamo - rekao je Ivan.