Naime, Jodžir se oglasio sinoć i u lajvu je zajedno sa ženom otkrio da se ne razvodi i da je navodna intimna slika lažna.

Irena se sada oglasila i otkrila da je napustila Crnu Goru i da se trenutno nalazi u Beogradu.

Jodžirova supruga se oglasila iz prestonice i pokazala kako uživa i ne mari za haos koji je nastao na mrežama.

O Ireninoj eksplicitnoj fotografiji

Podsetimo, Jodžir je juče govorio o navodima da se razvode i navodnoj fotografiji.

- Ceo život vi živite moj život i tako će biti do kraja života jer ste retardi. Do kraja života ćete biti kretenčine, a u ovom slučaju gledate moj život - započeo je Jodžir u uključenju uživo, pa nastavio:

Jedino gde nije izašla Irenina gola slika je ova fotelja ovde. Kako se niste setili da ubacite njenu sliku u ovom ovde stanu? Ovako, sedi Irena u stanu kod drugarice, a tu sam i ja. Irena se skinula da je izmasira i uzele su i slikale kako bi pokazale to zajedničkoj kumi. Posle moja supruga pametna kroz par dana koja je nešto slala u jednu grupu poslala je i to u grupu. Onda se njena fotografija prebacila na različite garniture, iz stana u stan. Nemojte da pravite filmove, ne znam zašto vas toliko kopka moj privatni život. Tu je slika, ali nema videa - poručio je Jodžir i dodao:

- Kažu da postoji snimak, a ako postoji ja ću ga okačiti na Instagram da ga svi gledaju. Priča se da ja idem po Beogradu, ližem i grizem tuđa stopala. Ta stopala su Nevenina, moje drugarice koja je pobedila u Exatlonu. Nažuljale su je štikle i ja sam je od milosti kada se izula zagrizao za stopalo. Relja ide u školu, a tamo ga deca pitaju da li su mu se mama i tata razveli - ispričao je on.

Jodžira prate skandali

Podsetimo, Jodžir se svojevremeno našao u centru skandala kada se postao kandidat na predsedničkim izborima u Crnoj Gori.

Naime, kako su pisale "Vijesti", Radulović je prijavio da je tokom kampanje potrošio 485 evra, od ukupno 25.272 evra koliko je iz budžeta dobio za kampanju. Jodžir je tako profitirao, i to pozamašnu sumu novca, jer ostatak nepotrošenih sredstava neće morati da vrati u budžet.

Do ovih informacija je došla Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), koja je analizirala izveštaje o finansiranju izborne kampanje za predsedničke izbore u Crnoj Gori 2023. godine. U toj trci je, inače, učestvovalo sedam kandidata.

