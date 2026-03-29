Biljana Vujović, majka rijaliti učesnika Luke Vujovića, odlučila je da progovori o žestokim i sve brutalnijim raspravama njenog sina i Aneli Ahmić. Drama iz rijalitija se prelila u stvarni svet, a Biljana nije birala reči kada je u pitanju bivša partnerka njenog sina.

Na direktno pitanje voditelja kako komentariše sve žešće svađe Luke i Aneli, Biljana je iznenadila odgovorom, ističući da su granice u "Eliti" odavno pređene.

- Ja ne znam, ja uporno štedim tu devojku, ali sada kada već iznosi ovakve stvari koje su za MUP onda ne mogu više da je štedim - izjavila je vidno potresena, ali odlučna Biljana.

Kada je voditelj podsetio na stravične optužbe i rekao da je "Aneli iznela da joj je Luka pričao da je probao nedozvoljene supstance sa njegovom ženom Ninom", Biljana je oštro osudila uvlačenje nedužnih ljudi u rijaliti blato.

- Meni je žao što je ona uplela Ninu jer je to jedna divna devojka kao što ni Sita nema veze u celoj priči, a Luka je ubacuje. Za razliku od nje, Luka ima dokaze šta je i kad radila, a ona nema - zagrmela je Biljana pred kamerama, braneći čast svoje porodice i snahe.

Lukina majka podvlači: "Aneli je bolesna osoba"

Ipak, vrhunac drame usledio je kada je voditelj spomenuo gradska nagađanja i istakao da "mnogi pričaju da Luka nije prežalio Aneli i da pati za njom iako je napravio Aniti dete". Biljanina reakcija na ovu opasku ućutkala je sve sumnje.

- On je tek sad svestan da je Bog veliki i da ga je spasio toga da Aneli ostane trudna, pa samim tim je i mene spasio. Luka je svestan da je spavao sa zmijom, ona je bolesna osoba i može da me tuži slobodno - brutalno je za "Pink" zaključila Biljana, stavljajući tačku na aferu i žestoko urnišući Ahmićevu.

