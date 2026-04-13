Voditeljka Ana Radulović progovorila nikad iskrenije o razvodu i bivšem partneru Mirčetu Raduloviću, sa kojim je bila u braku.

"U mom braku nije bilo prevare"

Između ostalog, stavila je tačku i na priče o tome da je u njenom braku bilo prevare, o čemu se naširoko raspredalo kako u javnosti, tako i na društvenim mrežama.

- U mom braku nije bilo prevare. Svakako da mi je međutim, žao što nemam više dece, ali se nadam isto tako da će se ovo promeniti.

O Mirčetovoj ljubomori

- Jeste bio ljubomoran. Nije ipak, pravio probleme, ali je jasno da mu je sve to smetalo. Jesmo rešili taj problem, tako što smo se razveli, naravno malo se šalim - rekla je Ana Radulović, pa otkrila da li su joj momci pisali dok ste bili u braku:

- Nisu, ako mislite na udvaranje i flertovanje. Ili su možda pisali, a da ja to nisam videla. Nisu mi nudili kola muškarci da bih bila sa njima takođe.

Jedva čeka da se završi sudski proces sa Gastozovom bivšom devojkom

- Da, to jedva čekam. Nadam se da će doći uskoro do toga, s obzirom na to da nemamo ni traga, ni glasa od te devojke za sada - rekla je Ana, pa potom priznala da li ima neki kućni video:

- Ne. Hvala vam što ste mi postavili to pitanje, a znači mi da odgovor čuju neki ljudi koji možda veruju da imam.

Noću ima strahove

- Tačno je, o tome nikada nisam pričala. Nekada čak ne mogu ni da zaspim, tako da košmare nemam stalno.

kurir.rs/blic