Slušaj vest

Bivša žena Harisa Džinovića i modna kreatorka Melina Galić danas se udaje za bogatog Engleza, Džefrija Pola Arnolda Deja.

Mladenci su već stigli na mesto gde će izgovoriti sudbonosno "da", iako su nadobudnim stavom i neprijatnostima koje je naša ekipa doživela na terenu pokvarili celokupan utisak ovog romantičnog momenta.

Džefri Pol Arnold Dej, uspešan britanski preduzetnik, danas se venčava sa modnom kreatorkom Melinom Galić, evo kako izgleda

Čitava svadbena ceremonija održava se u Monte Karlu, u Kneževini Monako i traje tri dana, dok je sve počelo svečanom večerom tokom prošle noći.

Venčanje Meline Galić i milionera Izvor: Kurir

Predbračni ugovor

Inače, mladenci su potpisali predbračni ugovor, a kako se nezvanično navodi, ugovorom je predviđeno da tokom trajanja zajednice Melina ima pravo da uživa u Džefrijevom bogatstvu i životnom standardu koji joj je obezbeđen, ali bez prava na potraživanja u slučaju eventualnog razvoda.

Drugim rečima, kako tvrde izvori, sve pogodnosti važe isključivo dok brak traje, dok po njegovom okončanju ne bi imala finansijskih zahteva prema suprugu.

Melina Džinović

Ko je britanski milioner?

O Melininom izabraniku dugo se nije ništa znalo osim da je Britanac i da je veoma bogat.

Njegov identitet Melina je držala u tajnosti, sve dok nisu uslikani zajedno na jednoj modnoj reviji u Parizu tokom Nedelje mode.

Džefri Pol Arnold Dej je uspešan poslovni čovek koji ima milionski kapital, pisali su domaći mediji. O njegovom imovinskom stanju i funkcijama svedoče podaci iz poslovnih registara.

Rođen je u decembru 1958. godine. Njegovi lični podaci javno su dostupni na zvaničnom britanskom registru kompanija (Companies House), koje prenosi UK Companies House.

Budućem suprugu Meline Galić najnovije imenovanje, prema dostupnim podacima, bilo je u kompaniji "Ruuby Limited", gde je funkciju direktora obavljao od 18. oktobra 2016. godine, sve do povlačenja sa te pozicije 24. septembra 2024. godine.

Podaci ukazuju da je emotivni partner Meline Galić, tokom karijere bio povezan sa više međunarodnih poslovnih sistema, uključujuci kompanije iz sektora bezbednosti i konsultantskih usluga.

Mesto u kom će se venčati Melina Galić

Četiri venčanice

Kako saznajemo, Melina će promeniti čak četiri venčanice. Dve haljine su urađenje po meri u čuvenoj modnoj kući Dior. Svaka od njih nastala je prema njenim zahtevima, uz vrhunsku izradu i luksuzne detalje, što je pratila i visoka cena.

Sin Kan nije pozvan

Melina Galić iz braka sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem ima dvoje dece, ćerku Đinu i sina Kana.

Kako saznajemo, dok će ćerka Đina biti uz majku i prisustvovati njenom velikom danu, sin Kan se neće pojaviti na svadbenoj ceremoniji. Prema informacijama do kojih smo došli, Kan je nakon razvoda roditelja ostao znatno bliži ocu, zbog čega su se odnosi sa majkom vremenom dodatno udaljili, pa nije ni pozvan.

Pogledajte dodatni snimak: