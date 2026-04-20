Jakov Jozinović osvojio je srca tinejdžerki ali i odraslih ljudi za samo šest meseci. On je na društvenoj mreži Tiktok često objavljivao snimke gde peva pesme velikih umetnika sa naše scene, a korisnici mreža brzo su postali zavisni od njegovog glasa. Nikoga više nije zanimalo ko je u originalu otpevao pesmu koju Jakov peva, već su svi tražili da samo što više peva.

Pevajući tuđe pesme uspeo je da obori mnoge rekorde, pa je za sada u Beogradu održao 10 koncerata, a i širom regiona puni dvorane. Uz tuđe pesme, Jakov je otpevao i svoje dve pesme od kojih je pesma "Ja volim" postala ogroman hit. Nakon nekoliko meseci od objavljivanja korisnici društvenih mreža primetili su da ima dosta sličnosti u njegoovj pesmi i u jugoslovenskom hitu "Deni" grupe COD.

I naravno da su ga napali zbog toga

I dok se komentari samo gomilaju, Jakov Jozinović se za sada nije oglašavao povodom ovih navoda, a verujemo i da neće jer on nije estradni pevač koji će se baviti zlim jezicima, već samo širi ljubav i oduševljava publiku.

Jakov je trenutno student druge godine novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu.

Kada nije na sceni, Jakov kao i svaki mladić u njegovim godinama ide na fakultet gde vredno uči i radi na svom usavršavanju.

Gostujući u emisiji "Kod nas doma" na HRT televiziji, pevač je otkrio kojim se sve poslovima bavio.

- Pre samo tri godine radio sam na arheološkim iskopinama, na 40 stepeni, i s obzirom na to da dolazim iz Vinkovaca, svi znamo da su Vinkovci arheološki plodno područje, stvarno se moglo mnogo toga naći, svašta sam tu iskopao, a posle toga sam, naravno, radio i u proizvodnji sveća, pa sam... Joj, bilo je tu svega. Radio sam onda u šljivicima, brao voće za dnevnicu, pa stvarno sam svuda radio - rekao je Jakov u pomenutoj emisiji.

Podsetimo, Jozinović je na muzičkoj sceni eksplodirao prošle godine, i to bez ijedne objavljene pesme. Zahvaljujući Tiktoku, pobrao je simpatije publike širom Balkana. Ljudi su masovno uživali slušajući ga dok peva pesme Olivera Dragojevića, Vlade Georgieva, Đorđa Balaševića, kao i druge hitove iz doba Jugoslavije.