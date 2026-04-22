Melina Džinović, ranije Galić, a sada Arnold, je toliko uživala u braku sa Harisom Džinovićem, koji ju je godinama vodio na luksuzna putovanja širom sveta, da je inspiraciju za ime svog sina Kana pronašla upravo na istoimenoj destinaciji.

Njihov zajednički život bio je ispunjen glamuroznim događajima na najprestižnijim letovalištima, gde su stvarali uspomene koje su ostavile dubok trag na oboje.

Sin se drži oca

Simbol bezbrižnosti

Posebno mesto u njenom srcu zauzela je Azurna obala, poznata po svojoj eleganciji, luksuzu i jedinstvenoj atmosferi. Očarana lepotom tog kraja, kristalno čistim morem i šarmom poznatih primorskih gradova, Melina je odlučila da deo te magije prenese i u svoj privatni život, posebno na naslednika sa čim se i Haris složio.

Upravo zbog toga, ime za naslednika nije birano slučajno, ono nosi simboliku bezbrižnosti, lepote i glamura koji su obeležili jedan važan period njenog života.

Podsetimo, njen sin nije bio pozvan na njenu svadbu sa britanskim milioner proteklog vikenda, a kako su pisali mediji, njihov poslednji susret bio je izuzetno neprijatan.

Naime, kako je pisao Scandal, iako su se našli u istom lokalu, kada je Melina poslednji put boravila u Beogradu, majka je odlučila da se napravi da ne vidi sopstveno dete, što je izazvalo pravi muk među prisutnima.

Skandal

Melina je uživala u popodnevu u poznatom restoranu na Senjaku, gde je sedela u društvu drugarice i muzičke zvezde Lepe Brene. Atmosfera je bila opuštena sve dok u lokal nije ušetao njen sin Kan.

„Melina je sedela sa drugaricom i sa Brenom. U jednom trenutku u lokal je ušao Kan, koji je otišao do šanka kako bi preuzeo poručenu salatu. Čim ga je spazila, Melina je bukvalno okrenula glavu na drugu stranu, praveći se da ga ne vidi. Bilo je jako neprijatno gledati kako majka ignoriše rođeno dete“, otkriva izvor.

Dok je Melina demonstrativno izbegavala kontakt očima, Lepa Brena nije mogla da ostane imuna na ovu situaciju. Šokirana onim što vidi, pevačica je odmah ustala od stola kako bi pozdravila momka.

„Brena nije mogla da veruje šta se dešava. Čim je videla Kana, ustala je, prišla mu, srdačno ga izgrlila i izljubila. Melina za sve to vreme nije ni pogledala u tom pravcu. Ne znam šta su njih dve prokomentarisale kada se Brena vratila za sto, ali Kan je vrlo brzo napustio lokal, dok su one nastavile razgovor“, dodaje izvor.