Još pre dve godine je javnost zaintrigirala vest da je rijaliti učesnica i pevačica Sandra Rešić raskinula emotivni odnos sa pevačem Miroslavom Ilićem. Podsećamo, za njega se još tada spekulisalo da je u braku.

Duguje mu novac?

Pevačica se ranije i oglasila za Kurir, i rekla da ne želi da komentariše priče, a potom se oglasio i njen bivši na Instagramu.

On je tada napisao nešto što se Sandri nije svidelo.

- Dakle, dotična persona mi duguje 45.000 evra i nismo u kontaktu nikakvom. Sve što ima veze sa njom je odavno ugašeno i blokirano ima već četiri godine. Dotičnoj osobi kao i njenoj majici od srca želim sve najgore i samo da napomenem... Bog je veliki i sve vidi. Doviđenja i prijatno - napisao je pevač na Instagramu.

Oglasila se i Sandra

Sada, nakon što je ova priča sve zanimljivija javnosti, Sandra se oglasila nakon tvrdnji njenog bivšeg partnera da mu duguje toliki novac.

Pisalo se da su ostali u korektnim odnosima, iako je svako krenuo na svoju stranu. Navodno su u povremenom kontaktu bez sukoba, a pevačica je ranije to i potvrdila.

Međutim, sada je za Blic ispričala njenu stranu priče.

- Ja na legalan način rešavam, naročito ugrožavanje integriteta moje porodice, radim sa svojim privatnim stvari kako znam i umem. Meni je to smešno. To su stvari za sud, videćemo kako i šta. Da neko bilo šta izmisli posle toliko godina i iznese o meni, to rešavam kako znam i umem. Ne znam da li im treba reklama, to ćeš morati njih da pitaš - istakla je pevačica,

O Eliti

Ona se osvrnula i na starletu Staniju Dobrojević i prokomentarisala aktuelno dešavanje.

- Ja sam sa Stanijom u petici mesec dana, imale smo opasne svađe. Njen ulazak sam ispratila, a nakon toga slabo, to je neka priča koja se vrti godinama unazad i nije mi interesantno. Ono što čujem kao gradske priče, jeste da je Stanija pokidala. Ne verujem da je ušla za male pare, ako kaže da je najveći honorar u istoriji onda sigurno nije pogrešila. Ja bih ušla za velike pare uvek - poručila je Rešićeva za Blic.

