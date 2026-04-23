Pevač Goran Ivanović Goci danas je pušten na kućno lečenje nakon 43 dana provedenih u Kliničkom centru Srbije. Osnivač grupe „Goci bend“ juče je ponovo operisan, a lekari su nakon intervencije odlučili da ga otpuste uz preporuku strogo mirovanja.

Foto: Screenshot YT

Po njega su u bolnicu došli prijateljica i koleginica Stanojka Mitrović Ćana sa suprugom.

Nakon izlaska iz bolnice, pevač se oglasio i otkrio kako se trenutno oseća.

- Dobro sam, odlično, izašao sam iz bolnice nakon 43 dana. Juče sam operisan, danas su me odmah pustili. Konačno sam ozdravio zahvaljujući lekarima prvo iz bolnice u Foči, zatim u Bijeljini i stručnjacima u Kliničkom centru u Beogradu. Zahvaljujem i predsedniku Dodiku koji je mnogo učinio za moje ozdravljenje. Sada mi je najbitnije da sam dobro i da konačno idem kući - rekao je Goci za "Informer".

Na pitanje da li je imao neke teskobe pre nego što mu se pogoršalo zdravstveno stanje i usledile komplikacije, odgovorio je:

- Nisam osećao nikakve teskobe, samo sam imao veliku temperaturu, dobio sam temperaturu 40. I ležim u bolnici već 42 dana. Sad se nadam najboljem - poručio je Goci.

"Trebalo mi je mnogo vremena da se izborim sa problemima"

Nažalost, ovo nije prva ozbiljna zdravstvena bitka kroz koju je Goci prošao, jer je ranije već operisao srce i preživeo moždani udar. Njegov život obeležile su i brojne porodične tragedije koje su se ređale jedna za drugom.

"Taman sam počeo da pevam, desio se nesrećni rat. Otac mi je tada poginuo, a posle njega poginuo je sin mog brata, koji je imao samo 18 godina", ispričao je Goci jednom prilikom. Nakon toga, preminula mu je majka za koju je bio izuzetno vezan, a kasnije mu je preminuo i brat.

Uprkos teškim udarcima sudbine i narušenom zdravlju, pevač je istakao da je nakon svih nedaća uspeo da nađe snagu.

"Nekako sam sve prebrodio i uspeo da se vratim u život. Trebalo mi je mnogo vremena da se izborim sa problemima".