Slušaj vest

Melina Arnold, ranije Galić i javnosti poznata kao Melina Džinović, novi život s drugim suprugom milionerom Džefrijem Polom Arnoldom ne želi da sačuva samo od javnosti nego i od bliskih prijateljica s kojima je do juče delila i dobro i zlo.

Stroga kontrola

Bivša žena muzičke zvezde Harisa Džinović i te kako vodi računa s kojom drugaricom upoznaje svog izabranika. Štaviše, većinu bliskih prijateljica i nije pozvala na zabavu samo da ih ne bi uvela u krug imućnih. Za razliku od perioda kada je bila u braku sa Džinovićem, Melina sada bira drugačiji pristup - diskreciju i strogu kontrolu nad time ko ima pristup njenom privatnom životu. Izvori bliski dizajnerki tvrde da ona više nego ikada vodi računa o tome kome veruje, posebno kada je reč o upoznavanju svog novog partnera s ljudima iz svog okruženja.

Vodi računa o svemu

1/5 Vidi galeriju Melina Džinović zna šta radi Foto: Kurir, Nemanja Nikolić, ATAIMAGES, Printscrean, Kurir



Navodno, Melina nije želela da njen novi život postane tema javnih razgovora, ali ni predmet radoznalosti čak ni u krugu njenih najbližih prijateljica. Prema saznanjima iz društvenih krugova, mnoge žene koje su godinama bile deo njenog života nisu dobile poziv za svadbenu ceremoniju koju je prošle nedelje upriličila na relaciji Monako-Portofino. Ovakav potez mnoge je iznenadio.

- Dve-tri bliske prijateljice su bile na zabavi kod Meline i njenog novog izabranika. Jedan od mogućih razloga za ovakvo ponašanje jeste činjenica da Melina ne želi da njen novi partner, koji dolazi iz sveta visokog biznisa i luksuza, deli poznanstvo s njenim drugaricama. Veoma je obazriva. Zna ona da se mnoge drugarice s njom druže da bi se približile visokoj klasi u finansijskom smislu. Melina se svesno distancira od pojedinih prijatelja iz prošlosti s kojima je sedela po beogradskim kafićima i koje su za njene ljubavne i životne muke bile tu za nju sedam dana u nedelji, dvanaest meseci u godini. Zato joj je i zasmetalo što mediji budnim okom prate njen novi život, ali i finansije njenog muža - priča naš sagovornik koji je bio na veselju.

Bivša supruga jednog od najpoznatijih pevača sa ovih prostora sada je fokusirana na novi život, ali je na neki način morala da provocira Harisa. Ona je svadbenu večeru s novim suprugom organizovala na lokaciji koja nosi posebno značenje za njenog bivšeg supruga i nju.

Provocira bivšeg

U pitanju je restoran smešten između Monaka i Nice, a koji se nalazi tik pored lokala u koji je ona ranije dolazila s Harisom tokom njihovih zajedničkih putovanja na Azurnu obalu.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Melinom, ali ona je promenila broj telefona.

S druge strane Haris nam je poručio da o njenom novom životu ne želi da govori, niti da ga komentariše.