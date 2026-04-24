Članovi porodice Popović i Jovanović danas prolaze kroz teške trenutke. Pokojni direktor Granda, Saša Popović, na ovaj dan napunio bi 72. godine.

Udovica Suzana Jovanović pojavila se danas na Novom bežanijskom groblju, gde je donela tortu, koju je potom isekla na grobu.

Na svom Instagram profilu danas se oglasila i ćerka pokojnog Saše Popovića, Aleksandra, koja se setila oca na ovaj dan vrlo emotivna.

Aleksandra je objavila emotivnu fotografiju na svom profilu u zagrljaju svog oca, dok se njen brat vidi u pozadini.

Ćerka Saše Popovića podelila emotivnu fotku Foto: Printscreen

Uz fotografiju Popovićeva je stavila emotikon slomljenog srca i torte sa svećicama.

Saša nije voleo svoje rođendane

Podsetimo, Saša Popović je tokom života često isticao da mu rođendani nisu bili povod za velika slavlja, naročito nakon pedesete godine, već je taj dan provodio sa porodicom u svom domu.

Rođen je 24. aprila 1954. godine u Novom Sadu.

Saša Popović bio uvek za saradnju

Direktor Granda preminuo je 1. marta 2025. godine u Parizu, okružen svojim najmilijima.

