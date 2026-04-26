Pevačica Danijela Vranić pre nekoliko godina ostala je bez nekretnine u blizini Beogradske arene, koju je kupila u jeku svoje muzičke karijere.

Foto: Damir Dervišagić

O ovom teškom iskustvu govorila je otvoreno, a njen slučaj tada je potresao javnost.

Kako su mediji ranije pisali, drugi stan, za koji je podigla kredit, navodno joj je banka oduzela zbog neizmirenih rata.

Nekadašnja "kraljica splavova", koja je važila za jednu od najpopularnijih pevačica na estradi, povukla se pre više od deset godina sa scene.

Svojevremeno se pisalo da je kupila stan u Beogradu na vodi, pa da se iz prestonice preselila za Valjevo kod roditelja.

Danijela je u jeku karijere, kada je nastupala širom Evrope i regiona, sebe obezbedila sa još jednim stanom koji se nalazio na Novom Beogradu. Upravo ta nekretnina nedavno joj oduzeta zbog neisplaćenih rata za kredit, zbog čega je danima bila u žiži javnosti.

Danijela je, nakon što je završila sa muzičkom karijerom, imala ušteđevinu, od koje je nekoliko meseci živela, te joj je dobrodošla.

Kad je napustila Beograd, otišla je kod svojih roditelja, a rate kredita nije plaćala. Probala je da izda taj stan kako bi imala za rate jer se radi o kreditu u švajcarcima, međutim, trebalo joj je novca i za život. Dugo se borila, a onda nije mogla više i taj stan su joj oduzeli - rekao je tada izvor, pa je dodao:

- Danijeli nije bilo svejedno, ali nije imala drugog izbora. Pokušavala je da nađe izlaz iz ove situacije, međutim, s obzirom na to da se povukla sa scene, nije htela da traži pomoć od ljudi koje je poznavala odranije, da ne bi ova priča došla do medija, pa se od tog stana oprostila na kraju. Nakon što je ostala bez te nekretnine, ona se i šalila na svoj račun, pa je pričala: "E, sad mi ništa više nije ostalo od pevačke karijere" - rekao je ranije izvor za medije.

Danijela Vranić o srodstvu s Baba Vangom

Vranićeva je kao mlada, kako kaže, često pričala o Baba Vangi sa svojim ocem, koji joj nikada nije otkrio detalje koje je proročica rekla o njoj.

- Ona je mogla da predvidi kad će se desiti neke radikalne stvari, ali je nismo doživljavali na takav način. Tatu sam stalno zapitkivala da mi kaže da li je možda baka nešto rekla za nas, a on nam je u šali uvek govorio samo to da ćemo moja sestra i ja biti srećne. Zapravo, mi i jesmo srećne.

- Inače, tata je taj koji je pobijao sve što je baka govorila i nije verovao iako je ona pogađala. Svakako o njoj ne pričamo kao o proročici - istakla je jednom prilikom Danijela Vranić, koja je, iako joj Vanga nije rođena baka, ubeđena u to da je baš od nje nasledila snažnu intuiciju.