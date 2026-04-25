Slušaj vest

Nakon nastupa Elsana Pilice došlo je do novog sukoba između Dragomira Despića Desingerice i voditeljke Bojane Lazić.

- Prva pesma, ja tu pesmu ne bih dao nikome u ovom takmičenju da peva, jer znamo kako je to Cekić otpevao, sa toliko dinamike, emocije, da su svi plakali, ti to nisi izneo na taj način, bilo je predinamično - rekao je Desingerica.

- Gde su plakali, na probi? Ovde nisu plakali - rekla je Bojana.

- Bojana, je l' ti radiš ovu emisiju, gde ti radiš, ja vidim da ne radiš, očigledno... Ili si bila spaljena dok je dečko pevao. Kad je Cekić pevao, ovde bio sunovrat. Ti si prva rekla da si bila potrešena. Bojana nije informisana, ništa nije novo, za to što čitaš reklame, tu si bomba - rekao je Despić koji se ranije već svađao sa Bojanom.

1/10 Vidi galeriju Desingerica Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAIMAGES

Umešala se i Jelena

- Aplauz, on ništa drugo ne može da kaže... Topić, bomba, porše, ekstra - rekla je Bojana.

- Negro bombone, galeb čokolade... Gašenje, kući, galeb čokolade, alfa plam - dodao je Despić.

- Zaleteo se, ne zna šta ga čeka, zaleteo se biciklom na Iran - rekla je Jelena.

- Mnogo se Bojana promangupirala, pustim jednom, drugi put, treći put, ode bajo. Neće prst, hoće celu ruku - rekao je Despić.

- Ugasite ga - povikala je Bojana.