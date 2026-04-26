VATROMET NA BINI: Tei Tairović prekinut koncert u Bugarskoj, publika je ostavila bez reči jednim gestom (VIDEO)
Regionalna muzička zvezda, Tea Tairović, koja redovno nastupa širom zemlje i regiona i važi za jednu od najtraženijih mladih zvezda, na sinoćnjem koncertu doživala je neverovatno iznenađenje.
Iznenađenje u ponoć
Tei je u jednom momentu prekinut koncert zbog iznenađenja za 30. rođendan, što je pevačicu ostavilo bez teksta. Naime, emotivni trenutak usledio je kada su joj organizatori i publika priredili iznenađenje na sceni.
Oni su Tei doneli rođendansku tortu i zajedno uglas pevali rođendansku pesmu.
Mlada muzička zvezda oduvala je svećice uz osmeh, vidno dirnuta gestom publike, dok je vatromet sa torte dodatno upotpunio slavlje.
Oduševljena Tea zahvalila se svima na podršci i nastavila da niže hitove, a publika je još jednom pokazala koliko je voli, učinivši ovu noć nezaboravnom.
Proslavila 1. godišnjicu braka
Tea je 24. aprila proslavila prvu godišnjicu braka sa svojim izabranikom. Glamurozno venčanje bilo je upriličeno u jednom novosadskom dvorcu koji je smešten na samoj obali reke.
Dvorac u kojem je održano venčanje i zabava izgledali su kao iz bajke, kao iz holivudskih filmova, a ako je suditi po snimcima koji su procureli u javnost, zabava je bila sjajna i trajala je do ranih jutarnjih časova.
Do 30 sve ostvarila
Tea Tairović važi za jednu od najtraženijih pevačica na estradnoj sceni, a kako je i sama navela nekoliko puta, za svoj uspeh se grčevito godinama borila.
Nedavno je gostovala u domaćim medijima i otkrila da je davnih dana napisala spisak želja i da je svaku stavku uspela da ostvari.
- Ja imam mnogo svesaka i blokčica u kojima svašta nešto piskaram. Ništa od toga ne bacam. U jednom od sam pre sedam godina napisala šta sve želim da ostvarim pre 30. godine i u svemu sam uspela. Apsolutno sam sve ostvarila. Imam sve taksativno zapisano, arena u Beogradu, arena u Zagrebu, arena u Sofiji... Za arenu u Skoplju sam tačno pisala godinu koju želim. Pre sedam godina je delovalo nemoguće, ali ja sam tako zapisala - izjavila je Tea na Prvoj televiziji.