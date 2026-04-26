Slušaj vest

Regionalna muzička zvezda, Tea Tairović, koja redovno nastupa širom zemlje i regiona i važi za jednu od najtraženijih mladih zvezda, na sinoćnjem koncertu doživala je neverovatno iznenađenje.

Iznenađenje u ponoć

Tei je u jednom momentu prekinut koncert zbog iznenađenja za 30. rođendan, što je pevačicu ostavilo bez teksta. Naime, emotivni trenutak usledio je kada su joj organizatori i publika priredili iznenađenje na sceni.

Teu Tairović iznenadili fanovi Izvor: Privatna arhiva

Oni su Tei doneli rođendansku tortu i zajedno uglas pevali rođendansku pesmu.

Mlada muzička zvezda oduvala je svećice uz osmeh, vidno dirnuta gestom publike, dok je vatromet sa torte dodatno upotpunio slavlje.

1/5 Vidi galeriju Rođendansko iznenađenje Foto: Privatna arhiva

Oduševljena Tea zahvalila se svima na podršci i nastavila da niže hitove, a publika je još jednom pokazala koliko je voli, učinivši ovu noć nezaboravnom.

Proslavila 1. godišnjicu braka

Tea je 24. aprila proslavila prvu godišnjicu braka sa svojim izabranikom. Glamurozno venčanje bilo je upriličeno u jednom novosadskom dvorcu koji je smešten na samoj obali reke.

1/9 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Privatna arhiva

Dvorac u kojem je održano venčanje i zabava izgledali su kao iz bajke, kao iz holivudskih filmova, a ako je suditi po snimcima koji su procureli u javnost, zabava je bila sjajna i trajala je do ranih jutarnjih časova.

1/10 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Printksirn, Privatna Arhiva

Do 30 sve ostvarila

Tea Tairović važi za jednu od najtraženijih pevačica na estradnoj sceni, a kako je i sama navela nekoliko puta, za svoj uspeh se grčevito godinama borila.

Nedavno je gostovala u domaćim medijima i otkrila da je davnih dana napisala spisak želja i da je svaku stavku uspela da ostvari.

- Ja imam mnogo svesaka i blokčica u kojima svašta nešto piskaram. Ništa od toga ne bacam. U jednom od sam pre sedam godina napisala šta sve želim da ostvarim pre 30. godine i u svemu sam uspela. Apsolutno sam sve ostvarila. Imam sve taksativno zapisano, arena u Beogradu, arena u Zagrebu, arena u Sofiji... Za arenu u Skoplju sam tačno pisala godinu koju želim. Pre sedam godina je delovalo nemoguće, ali ja sam tako zapisala - izjavila je Tea na Prvoj televiziji.