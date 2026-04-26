Regionalna muzička zvezda, Tea Tairović, koja redovno nastupa širom zemlje i regiona i važi za jednu od najtraženijih mladih zvezda, na sinoćnjem koncertu doživala je neverovatno iznenađenje.

Iznenađenje u ponoć

Tei je u jednom momentu prekinut koncert zbog iznenađenja za 30. rođendan, što je pevačicu ostavilo bez teksta. Naime, emotivni trenutak usledio je kada su joj organizatori i publika priredili iznenađenje na sceni.

Teu Tairović iznenadili fanovi Izvor: Privatna arhiva

Oni su Tei doneli rođendansku tortu i zajedno uglas pevali rođendansku pesmu.

Mlada muzička zvezda oduvala je svećice uz osmeh, vidno dirnuta gestom publike, dok je vatromet sa torte dodatno upotpunio slavlje.

Rođendansko iznenađenje Foto: Privatna arhiva

Oduševljena Tea zahvalila se svima na podršci i nastavila da niže hitove, a publika je još jednom pokazala koliko je voli, učinivši ovu noć nezaboravnom.

Proslavila 1. godišnjicu braka

Tea je 24. aprila proslavila prvu godišnjicu braka sa svojim izabranikom. Glamurozno venčanje bilo je upriličeno u jednom novosadskom dvorcu koji je smešten na samoj obali reke.

Tea Tairović Foto: Privatna arhiva

Dvorac u kojem je održano venčanje i zabava izgledali su kao iz bajke, kao iz holivudskih filmova, a ako je suditi po snimcima koji su procureli u javnost, zabava je bila sjajna i trajala je do ranih jutarnjih časova.

Tea Tairović Foto: Printksirn, Privatna Arhiva

Do 30 sve ostvarila

Tea Tairović važi za jednu od najtraženijih pevačica na estradnoj sceni, a kako je i sama navela nekoliko puta, za svoj uspeh se grčevito godinama borila.

Nedavno je gostovala u domaćim medijima i otkrila da je davnih dana napisala spisak želja i da je svaku stavku uspela da ostvari.

- Ja imam mnogo svesaka i blokčica u kojima svašta nešto piskaram. Ništa od toga ne bacam. U jednom od sam pre sedam godina napisala šta sve želim da ostvarim pre 30. godine i u svemu sam uspela. Apsolutno sam sve ostvarila. Imam sve taksativno zapisano, arena u Beogradu, arena u Zagrebu, arena u Sofiji... Za arenu u Skoplju sam tačno pisala godinu koju želim. Pre sedam godina je delovalo nemoguće, ali ja sam tako zapisala - izjavila je Tea na Prvoj televiziji.

Ne propustiteStars"PRE 7 GODINA SAM NAPISALA ŠTA SVE ŽELIM DA OSTVARIM PRE 30 I U SVEMU SAM USPELA" Slavlje u domu Tee Tairović, danas je njen poseban dan
IMG_4848.JPG copy.jpg
StarsTEA TAIROVIĆ SLAVI PRVU GODIŠNJICU BRAKA! Venčali se pored reke, pevačica blistala u venčanici od čipke i kristala: Samo dve pevačice bile među gostima
Tea Tairović
StarsTEA TAIROVIĆ OKOVANA DIJAMANTIMA! U nikad provokativnijem izdanju poslala snažnu poruku: Ne zaboravite... (FOTO)
Tea Tairović
StarsTEA TAIROVIĆ ZAPALILA TUZLU: Infuzija, rakijica, spektakularni koncert, a onda je zaigrala trbušni ples (VIDEO)
Tea Tairović

“Nisam ga naterala, voli i on Eminu”: Tea Tairović o mužu i da li će je zameniti veštačka inteligencija Izvor: MONDO/Đorđe Milošević