Slušaj vest

PevačEmir Habibović napravio je haos u Nemačkoj. On je napunio diskoteku u Esenu do poslednjeg mesta i priredio veče za pamćenje.

Poznati pevač još jednom je dokazao zašto važi za jednog od najangažovanijih i najtraženijih izvođača na regionalnoj sceni.

Tokom gostovanja u nemačkom gradu Essen, Habibović je pokazao vrhunsku energiju, emociju i sigurnost na sceni, što je publika umela da prepozna i nagradi.

Emir Habibović oborio sve rekorde u Nemačkoj

Poseban trenutak večeri bilo je izvođenje pesme „Crna dama“, kada je atmosfera dostigla vrhunac. Publika je bila na nogama, a euforija nije jenjavala do samog kraja nastupa.

Veliki broj ljudi koji je ispunio prostor do poslednjeg mesta još jednom potvrđuje koliko je Emir omiljen među publikom u dijaspori i koliko njegovi nastupi nose posebnu energiju.

1/4 Vidi galeriju Emir Habibović Foto: Privatna arhiva

Njegov profesionalizam posebno dolazi do izražaja i u teškim trenucima, pa je nakon smrti brata smogao snage da nastavi sa nastupima, ostavši veran svojoj publici i poslu.