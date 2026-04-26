Venčanje Meline Arnold, ranije Galić i javnosti poznate kao Meline Džinović, s Džefrijem Polom Arnoldom u Kneževini Monako bila je tema broj jedan u medijima cele prethodne nedelje. Za sve to vreme Melinin bivši suprug Haris Džinović nije hteo da to detaljnije komentariše - sve dosad!

Muzička zvezda je ekipu emisije "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji, ugostio u svom domu, gde nam je otvoreno govorio o svemu što naciju i te kako zanima.

U nastavku sledi drugi deo ekskluzivnog intervjua, u kome Haris govori i o odnosu sa svojom ćerkom Đinom Džinović.

Kad ste pročitali da se Melina udaje, da li vas je to možda iznenadilo ili iznerviralo?

- Nije me iznerviralo jer sam ja tokom ove dve i po godine saznao masu stvari koje sam preskočio. I sad, šta god da se desi u narednom periodu, to više nije iznenađenje. Ja sam to u dva meseca posle razvoda sortirao i napravio rez. Gotovo, nema ništa više i kraj. To traje već dve godine i nešto, otkad sam ja potpuno slobodan i oslobođen svih stvari u glavi. Ništa me ne zanima, samo idem okolo i smejem se. Misliće neko da sam lud. Potpuni mi je mir u kući i dobro mi je raspoloženje.

Je l' vam sad posle razvoda lakše?

- Ne znam ja da li je lakše ili teže. Meni je razvod dobrodošao da se malo odmorim od svih tih stvari.

Da li ste posumnjali nekad da vam je supruga bila neverna?

- Nisam sumnjao, jer da sam sumnjao, onda bih otkrio. A s druge strane, dobro je što nisam.

Da li ste nekad nešto čuli tim povodom?

- Ne dok je bila u braku. Posle toga sam čuo sijaset priča raznih vrsta i tako dalje.

Na primer?

- Nema primera i odgovora. Kažu ljudi svašta. Znate vi to bolje od mene, vi čačkate. Neću ja to da kažem. Mene to ne zanima, da ja iznosim te stvari i prljav veš. Ne pada mi na pamet.

EKSKLUZIVNO! Haris Džinović u u svom domu otvorio dušu za Kurir TV, emisija Stars specijal

Šta vas je najviše nasmejalo kad ste čitali vesti o Melini?

- Ma ja ne čitam vesti o mojoj bivšoj supruzi. Iskoči mi, ja vidim sliku i preskočim. Ja često gledam gore u Gugl, da ne bih video sliku. Šta se dešava, recimo, u ruralnim sredinama. Ljudi plaćaju glavom za takve stvari - neke preljube, za ovo, za ono, šta ja znam. Ja sam potpuno normalan, gospodin čovek, obrazovan. Ne pada mi na pamet da ja bilo šta rešavam na taj način, niti sam ikad. Ja se nikad nisam nakašljao pored nje, a ne da sam uradio nešto. Nikad dete nisam udario, možda jednom, kad im je bilo 10 godina.

U kakvim ste odnosima s ćerkom Đinom?

- S njom imam neke prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao.

Da li se čujete ili kontaktirate?

- Zamrznuti odnosi - znači da nema ni odgovora.

Da li vam je teško što je tako?

- Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!" Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo. Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući.

Šta biste uradili kad biste negde sreli Melinu, na primer u Kanu?

- Prešao bih na drugu stranu ulice. Kakvo sretanje? Nema sretanja nikakvog.

Znači, "nije sreća para puna vreća"?

- Nije. Meni su pare potrebne isključivo za dobro vino i klopu i neko putovanje.

A za žene?

- Za žene mi više ne treba ništa (smeh). Dao sam im sve što je trebalo i nemam šta da žalim.

Da li su vama nešto dali?

- Ne. Ja sam Melini kupio auto od 100.000 evra, a ona je meni kupila dečji durbin od 700 evra. I to od mojih para (smeh).

Intervju sa Harisom Džinovićem: