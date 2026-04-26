U Rušnju, na samo nekoliko kilometara od Beograda odrasla je pevačica Tamara Milutinović.

Kakva je bila kao devojčica, a kakva je danas govorile su njene komšije iz rodnog mesta i nastavnica iz škole.

Prvi nastup za komšije

Svoje prve "nastupe" imala je pred prvim komšijama, a već tada su znali da će postati zvezda i da nije pevačica ne znaju čime bi se bavila.

Nastavnica pevačice otkrila je detalje odrastanja.

- Od petog do osmog sam joj bila nastavnica. Bila je jako društvena. A kad sam posle predavala deci, uvek sam je navodila kao primer da je imala svoj cilj i jako je bila uporna i ostvarila je svoj cilj. Gde god smo išli, na izlet, na ekskurzije, kad se dohvati mikrofona samo ona je odmah... Kad imaju tamo žurku ona traži od pevača da peva - sa osmehom se prisećala i priznala da nije mislila da će to biti ozbiljna karijera:

"Bila je prosečan đak"

- Pa dobro, prosečan đak, mogla je mnogo bolje. Volela je više da se druži. Bila je đavo. Volela je više da se druži, pa kao i svako u tom periodu, pubertetlije.

S obzriom na to da devojčice u tom periodu vole i da se ponekada tuku sa dečacima, nastavnica je otkrila kakva je bila pevačica u tom smislu.

- Jeste, i toga je bilo. Da, bila je aktivna u svakom smislu i pozitivna, uvek pozitivna. Nije, kažem, bila neki super đak ali jako pozitivna devojčica.

Nastavnica kaže da Tamara nije zlopamtilo, a evo i zašto:

- Ja sam ponekad bila jako gruba prema njoj zato što znam roditelje pa sam joj skretala pažnju. Uvek sam je otkrivala, skretala pažnju da ne skrene na pogrešan put i tako obaveštavala roditelje. A posle se ispostavilo da Tamara nije bila zlopamtilo nego me je tako fino pozdravljala i uvek bila aktivna.

"Od malih nogu je bila đavo"

Sve komšije koje su se prisetile Tamarinog detinjstva sa osmehom su govorile o njenom odrastanju.

- Svi, cela porodica i Dragan i pokojni otac i majka i svi, svi, a za Tamarinu mamu nemam reči da kažem - rekao je prvi komšija Milutinovića.

- Ja Tamaru znam od kada se rodila, kao i sada je vaspitana... Odrasla je sa mojom decom, i ne samo Tamara, ta porodica, to su komšije dobre, vredni, snalažljivi. Tamara je bila dobro dete, uvek vragolasta, uvek je volela da peva. Nismo se mi nadali da će ona dogurati do ovoga, do ove karijere. Ona je od malih nogu bila đavo, to bez daljnjeg, a pogotovo kad je muzika ona odmah skoči, ona odmah vrcka, odmah, juri, trči. Meni ćerka kada se udavala, bila je svadba, ona je pevala sa 15 godina naveliko. Bila je strava - prisetio se jedan od komšija.

