Zorica Brunclik pojavila se na snimanju Pinkovih zvezda posle nedavne pauze.

Publika i gledaoci su je čekali sa nestrpljenjem, a ona je došla sa osmehom na licu.

Zablistala

Istaknuti umetnik i virtrouz na harmonici Miroljub Aranđelović Kemiš bio je dostojna zamena svoje supruge dok je bila odsutna, a sada se vratila na velika vrata.

Izvor: Kurir

Brunclikova je sa svojim suprugom stigla u Šimanovce i svojim izdanjem zasenila sve prisutne.

Na pitanje medija kako se oseća nakon pauze, Zorica je sa osmehom na licu rekla:

- Kako izgledam, tako se i osećam - a zatim se uputila ka studiju na snimanje nove epizode takmičenja.

Zorica i Kemiš

Najpoznatiji par na domaćoj sceni su definitivno Zorica Brunclik i Miroljub Arenđelović Kemiš.

Zorica i Kemiš su jedan od najskladnijih parova na domaćoj estradi, a njihova ljubav traje skoro četiri decenije.

Ona se 1985. godine udala za poznatog estradnog umetnika, virtuoza na harmonici, i od tada su nerazdvojni. Kako je i sama pevačica nekoliko puta rekla, njihova ljubav je bila sudbinski predodređena.

Za njen rođendan obnovili su zavete i napravili gala venčanje koje je bilo mesecima tema medija.

Zorica je nedavno ispričala kakvu je ludost napravila zbog Kemiša:

– Zbog ljubavi sam se ošišala maltene do glave pošto mi je Kemiš rekao da to uradim. To je neka naša faza, on je meni rekao da sam demode i da postoji frizer za te moderne frizure i ja odem i ošišam se - ispričala je pevačica koja je ubrzo shvatila da je napravila grešku.

– Jao majko kako je to bilo strašno, pokajala sam se čim sam izašla iz salona, a što je najgore kada me je video, on jedva da je primetio. Džabe sam se šišala, sada to ne bih uradila šest puta da mi kaže – iskrena je Brunclikova.

Početak karijere

Godinama unazad drečava boje kose je njen zaštitni znak i lični pečat imidža, a mnogi se ne sećaju kako je izgledala pre toga.

Izvajanog i zgodnog tela, crne bujne kose i raskošnog glasa harala je estradom, a mnoge koleginice su se divile njenom liku i delu.

U jednom trenutku zapevala je u filmu "Žikina dinastija" a njena pesma "A tebe nema" postala je vanvremenski hit.

Zorica je tada zablistala u zlatnoj, uskoj haljini sa dubokim dekolteom, a zbog crne kose koju je tada imala mnogi je ne prepoznaju ni dan danas.