Dragomir Despić Desingerica došao je na još jedno snimanje "Pinkovih zvezda" i to vidno raspoložen.

Povratak Zorice Brunclik ga je dodatno usrećio, te nije skidao osmeh sa lica.

"Dok je on radio ja sam blejao u bloku"

Desingerica je prokomentarisao spekulacije da se Milan Stanković vraća na muzičku scenu.

- Ne bih znao da ti kažem... On kad je to radio, ja sam blejao po bloku. Ne slušam tu vrstu muzike, a tad je bilo loženje. Tada je to bilo nešto novo, bio je kao mali Kinez koji je doneo nešto kao iz Koreje. Tada nije bilo interneta, mreža, a danas svako može da napravi nešto, ima mnogo više konkurencije. Danas je za gas podignut ozbiljan level i danas moraš baš da budeš i ličnost i da imaš dobru muziku. Mislim da mora da ima mnogo dobar PR, muziku, marketing da bi nešto napravio. Kakav je sad? Da li je i dalje mali Kinez? - našalio se Desingerica.

"Krvava je kad se naljuti"

Despić je čuo i da Jelenu Karleušu čeka verni fan i da joj je bio ispred vile na Dedinju ali nije imao sreće, te se u svom stilu našalio i priznao da bi voleo da njegova supruga Nevena bude deo javnog sveta.

- Karleuša ima više kuća i mora sve da obiđe. Ja sam nebitan lik, ja samo malo radim tu nešto, radim da zaradim za kiflu i jogurt. Nevena ne voli medijski život, ali ja bih baš voleo da je vidim. Ona je krvava kad se naljuti, a čačkali bi je - rekao je Dragomir.

O intimnoj poruci Dare Bubamare

Despić je iskoristio priliku i da podrži Daru Bubamaru zbog intimne audio poruke koja je isplivala u javnost.

- Nisam ispratio sve, ali sam skontao da je bolje oko nekog uživanja, nego da su neke pare na kamatu. Dara zrači s*ksualnom energijom, ona je bomba bre i sve je to okej - izjavio je reper.