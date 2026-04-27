Zorica Brunclik došla je nakon pauze na snimanje Pinkovih zvezda i obradovala svoje kolege i publiku koja ju je sa nestrpljenjem očekivala.

U pratnji supruga ,istaknutog umetnika i virtrouza na harmonici Miroljuba Aranđelovića Kemiša, stigla je u Šimanovce i oduševila prisutne svojom pojavom.

Upečatljivi detalji

Nakon što je ušla u studio, otišla je da se spremi za snimanje i presvukla u šareno odelo, a posebnu pažnju privukle su žute cipelice sa mašnom koje su u istoj nijansi sa majicom ispod sakoa.

Sa osmehom na licu ušla je u studio vidno raspoložena i spremna za nastavak takmičenja.

"Kako izgledam tako se i osećam"

Na pitanje medija kako se oseća nakon pauze, Zorica je sa osmehom na licu rekla:

- Kako izgledam, tako se i osećam - a zatim se uputila ka studiju na snimanje nove epizode takmičenja.

Zorica nekada bila rasna crnka

Godinama unazad pink boje kose je njen zaštitni znak i lični pečat imidža, a mnogi se ne sećaju kako je izgledala pre toga.

Izvajanog i zgodnog tela, crne bujne kose i raskošnog glasa harala je estradom, a mnoge koleginice su se divile njenom liku i delu.

U jednom trenutku zapevala je u filmu "Žikina dinastija" a njena pesma "A tebe nema" postala je vanvremenski hit. Zorica je tada zablistala u zlatnoj, uskoj haljini sa dubokim dekolteom, a zbog crne kose koju je tada imala mnogi je ne prepoznaju ni dan danas.