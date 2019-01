JELENA JE OVAKO GOVORILA O BRAKU SA DUŠKOM: Doba je razvoda i španskih serija na srpski način! Obećavam da Srbiji moj suprug i ja nećemo pružiti špansku sagu... NIKAD GA NEĆU IZNEVERITI! JOK!

Nakon tri godine u Istanbulu, 66 odigranih mečeva i sedam postignutih golova, Duško Tošić je polovinom maja 2018. godine prihvatio velikodušnu ponudu kineskog kluba čiji je trener Dragan Stojković Piksi.

Potpisao je dvoipogodišnji ugovor vredan 5,8 miliona evra po sezoni. Time je postao drugi najplaćeniji srpski fudbaler, posle Nemanje Matića. Bilo je očigledno da je Duško u privatnom životu potpuno spokojan jer su njegovi profesionalni rezultati govorili u prilog činjenici da ih niže veoma ispunjen čovek.

- Lako sam rešio svoju ljubomoru, Jeleni sam zabranio sve izlaske bez mene. Nije lako imati najpoželjniju ženu u Srbiji. Na kraju krajeva, i trudnoće su takođe super recept za kroćenje ovakvih lavica kao što je Jelena - sa osmehom je rekao Duško još pre deset godina, kad su oboje potvrđivali kako veruju u ljubav za ceo život, a na pitanje novinara imali među njima ljubomore.

foto: Damir Dervišagić



- Objasniću iskreno i jasno. Duško me voli, ja volim njega. Sve dok je tako, ne može nam niko ništa. Jedno je sigurno - nikad ga neću izneveriti. Njegova žena je iskrena i pravična, luda i brza, emotivna i eksplozivna, borac i harambaša, majka njegove dece i neko ko bi život dao za njega. Takvu više neće naći, on to zna i zato me trpi - pričala je Jelena tada.



U međuvremenu, Duško je 2006. godine postao član omladinske reprezentacije Srbije. Sa mladom reprezentacijom je osvojio drugo mesto na Evropskom prvenstvu za igrače mlađe od 21 godini 2007. Za seniorsku reprezentaciju Srbije prvi put je nastupio 15. novembra 2006. tokom prijateljske utakmice s Norveškom. Prvi gol je postigao tokom kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2008, kad je „zatresao mrežu“ reprezentacije Azerbejdžana.

foto: Ana Paunković



Ljubav jača od trača



Iako su prošlog leta proslavili deceniju braka, Duška i Jelenu javnost nije štedela spekulacija da je njihovoj ljubavi došao kraj. Čak su 2011. krenule glasine da je Jelena abortirala.



- Abortus je apsolutno žensko pravo i stvar ženske odluke. Nikad nisam došla u takvu situaciju, kao majka dvoje dece, uvek sam za rađanje novog života. Moj život su moja deca i bila bih presrećna kad bih po treći put postala majka. Ako i kad se desi, Duškovoj i mojoj sreći neće biti kraja - otkrila je pevačica tada, ne obazirući se na tračeve o neverstvu svog izabranika.

- U Duška imam apsolutno poverenje. Nikad nisam imala razlog da posumnjam u njega. Zašto bih, kada pored sebe ima najbolju?! Neistine koje se plasiraju o mom mužu imaju za cilj da naude meni, našem braku i sreći. Imamo divan brak, zlatnu decu, uspešni smo, i to očigledno mnogima bode oči. Takve neistine ne mogu da pokvare nijedan naš dan, a kamoli odnos. Duška je sve to dosta iznerviralo, podneo je tužbu protiv novina koje su plasirale tu priču, a ja se ni najmanje nisam potresla. Kad vratim film unazad, o meni su se svih ovih godina pisale takve monstruozne laži da mi je ova epizoda smešna i nebitna. Moja koža je odavno ogrubela, a srce postalo rezistentno na ljudsku mržnju i pakost. Žao mi je što sada pokušavaju da mi naude koristeći ime mog muža. Znaju da sam na njega slaba i na taj način pokušavaju da mi pokvare sreću - pričala je Karleuša, i dodala:

foto: Pritnscreen



- Era je razvoda, raskida i španskih serija na srpski način. Obećavam da Srbiji moj suprug i ja nećemo pružiti špansku sagu koja će puniti novinske stupce. Privatnost čuvamo samo za sebe jer je više nego očigledno da naša sreća smeta. Mogu samo da razočaram one koji žele još jedan medijski razvod u nizu, jer od toga nema ništa. Odgovaralo to nekom ili ne, srećna sam i voljena žena, i gle čuda - imam i blistavu karijeru i divan brak. Čuda su očigledno moguća. Privatno sam samo nežna i osetljiva žena, koja se uveče sklupča uz muža i uživa na njegovom ramenu. A ajkula ili besna lavica ću biti svaki put kad neko pokuša da mi kvari sreću. To ne praštam i boriću se lavovski da zaštitim porodicu od onih koji žele da me vide nesrećnu - opisala je Jelena, koja bi uvek govorila u množini s obzirom na to da je Duško retko davao izjave.

foto: Privatna Arhiva



Nova decenija izazova



Iako su godinama u Beogradu živeli kao podstanari, Duško je Jeleni za njen 33. rođendan poklonio, kako je ona tada opisala, prelepu kuću s velikim dvorištem na Bežanijskoj kosi, tako da su sada godine u iznajmljenim prostorima njihova prošlost. Ipak, popularni par poslednjih nekoliko godina stanovao je u kući na Dedinju koju su nedavno zamenili novim, većim zdanjem. Reč je o nekadašnjoj vili Duškovog trenera, čuvenog fudbalera Dragana Stojkovića Piksija. Kad god su u Srbiji i zajedno, popularni supružnici odavali su utisak partnera čiji je odnos savršen, koji se vole i uzajamno podržavaju. To je i prošlog septembra potkrepila slika iz Duškvog rodnog sela u koje je hitno doputovao iz Kine nakon vesti da mu je preminuo otac Milorad. Pevačica je sve vreme bila uz supruga pružajuči mu utehu.

foto: Marko Poplašen



I sve je u njihovom odnosu bilo nalik opisu iz neke bajke, dok vest o Jeleninoj navodnoj preljubi talno na Božić nije uzdrmala ceo region. Duško je već, nakon zajedničkog dočeka Nove godine u Beogradu, ponovo bio u Kini, a zvezda šou-biznisa je usred oštih demantija na sve što se o njoj pojavljivalo u javnosti, spakovala kofere i sa ćerkama otputovala na drugi kraj sveta kako bi pokušala da spase brak. Tokom nekoliko zajedničkih dana u Guangdžouu, fudbaler je 19. januara proslavio 34 rođendan, a detalje male intimne proslave pevačica je otkrila na Instagramu kroz nekoliko fotografija.

foto: Printscreen/Instagram



foto: Glossy

