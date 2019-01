NOVI ULTIMATUM DUŠKA TOŠIĆA! JK OČAJNA NAKON ŠTO JE ČULA! Pozvao je i rekao: Biraj! Ili brak ili... Jelena pred DRAMATIČNOM DILEMOM! (FOTO)

Jelena Karleuša više neće moći da računa na milione koje zarađuje njen suprug Duško Tošić jer je rešio da joj zavrne sve slavine nakon afere s Ognjenom Vranješem! Ukoliko pak dođe do razvoda, pop diva će morati pošteno da se bori za imovinu i da dokazuje koliko je ko od njih dvoje zaradio!

To praktično znači da će JK ubuduće morati da se oslanja samo na novac koji sama zaradi. Prema našim saznanjima, ovu odluku Tošić joj je saopštio pre nekoliko dana u telefonskom razgovoru, zbog čega je ona bukvalno poludela.

"Sasvim sigurno je Duška neko posavetovao da ne ispada naivan, da joj daje samo novac za potrebe devojčica, ako već odluči da ostane s Jelenom u braku. Kako bi proces razvoda bio dug zbog starateljstva i podele imovine, Duško je svestan da je JK u bezizlaznoj situaciji i da mora da prihvati ono što joj nudi. Dakle, ostaće s njom u braku, ali joj neće davati novac za lične potrebe. Sad je na Jeleni da odluči da li prihvata njegov ultimatum", kaže naš dobro obavešten izvor i dodaje da je pevačica ovu novost saznala upravo na probi za festival MAC, koji se održava u utorak.

"Mediji su pisali da je Karleuša imala raspravu tokom uvežbavanja koreografije i nastupa, što je tačno, jer ju je tada Tošić pozvao i rekao kakvu je odluku doneo. Ona je vikala na njega i govorila: 'Ne možeš to da mi uradiš, da li si normalan!' i vrlo brzo se pokupila i otišla", završava izvor.

Da bi u slučaju razvoda podela imovine bila kompleksna, potvrđuje i poznati advokat Nebojša Perović.

"Razvod Tošića i Karleuše odvija se na isti način kao i razvod bilo kog para. Ukoliko se rastanu sporazumno, moraće da se dogovore o podeli imovine, kome će deca pripasti i o visini njihovog mesečnog izdržavanja. Međutim, ukoliko ne dođe do sporazumnog razvoda, onda se stvar rešava u dva odvojena sudska postupka (jedan je u vezi s razvodom braka, starateljstvom i alimentacijom, a drugi za deobu imovine stečene u braku). Visina mesečnog izdržavanja dece zavisi od toga koje su potrebe dece, u smislu odeće, školovanja, ishrane, itd, a ne zavisi od toga koliko je imovno stanje roditelja. Deci se mora omogućiti da uživaju u imovini koju uživa i roditelj", kaže Perović i dodaje da sud posebno vodi računa o majkama.

- Uvek se uzima u obzir da je majka ta koja je rodila decu, podizala ih i vaspitavala ih, dok je suprug radio, zarađivao novac. Čak i u slučaju da majka tokom braka ništa nije privređivala, na konto podizanja dece po sudskoj odluci nikada ne dobija manje od 12 odsto imovine, a ukoliko je i ona novčano doprinosila, taj procenat se uvećava - zaključuje on.



Preljuba ne utiče na podelu imovine

Prema tvrdnjama advokata Perovića, iako je Jelena javno uhvaćena u ljubavnoj aferi s Ognjenom Vranješem, to neće uticati na tok brakorazvodne parnice.

- U slučaju preljube, to ne utiče na razvod braka, poveravanje dece, vaspitavanje i podizanje, kao ni na deobu imovine - rekao je advokat.

Cica i sama bogatašica



JK zaradi i 100.000 evra mesečno!

Ukoliko Jelena prihvati Duškove uslove, imaće manje novca na raspolaganju, ali to ne znači da ona ne zarađuje dovoljno. Cena njenog nastupa kreće se od 14.000 evra u Srbiji, dok u inostranstvu taj iznos doseže i 25.000 evra. Ukoliko uzmemo u obzir da Karleuša mesečno ima barem pet nastupa, to znači da ona mesečno zaradi i do 100.000 evra! Problem je u tome što većinu svojih para potroši na garderobu i ulaganje u scenski nastup.

- Kad pevam u Beogradu, to obično bude za kikiriki - rekla je ona, aludirajući da za nastup u prestonici uzima manje para.