KARLEUŠA I DUŠKO TOŠIĆ RAZVODE SE ZA 6 MESECI? Duško u potpunoj ilegali, NE JAVLJA SE NIKOME, Jelena pretila samoubistvom?!

Jedna domaća kladionica nudi opklade na to da li će i kad pevačica Jelena Karleuša i defanzivac kineskog Gvangžu RF Duško Tošić pokrenuti brakorazvodni postupak. Prema bukmejkerima na čije je kladioničarske liste dospeo navodni razvod posle porno afere, najizvesnije je da će se to dogoditi u narednih šest meseci.

Kako kažu iz kladionice, svako može da dođe i odigra ovu igru, a kvote variraju gore ili dole zavisno od broja uplata na određenu ponudu.

"Na osnovu svih činjenica i informacija do kojih kladionica može da dođe, uključujući i one iz medija, formiraju se ponude za klađenje. Kvote nastaju i variraju u zavisnosti od broja uplata. Ako bude bilo više uplata na to da se Tošić i Karleuša neće razvesti ove godine, kvota će biti smanjena", kažu oni.

Karleuša i Tošić trenutno ne žele razvod, ali izvor blizak paru tvrdi da je u pitanju dogovor.

"Karleuša je otišla u Kinu da proslavi Duškov rođendan, ali to je samo maska za javnost. Njih dvoje su se dogovorili da ostanu zajedno zasad, dok se cela afera s Ognjenom Vranješom ne stiša. Prethodno je Jelena histerisala pred njim, pretila da će se ubiti, pa su nakon toga slabo i komunicirali, ali su se pred decom pravili da je sve okej", zaključio je on, prenose beogradski mediji.

Kvota na razvod do 30. juna iznosi 2.45, a prema mišljenju bukmejkera malo je verovatno da će njih dvoje sačuvati brak nakon što je poznata pevačica prevarila supruga s bosanskim fudbalerom Ognjenom Vranješom. Kvota da neće započeti proces razvoda ove godine iznosi 11.00. Tu su i druge ponude, kao na primer da će se razvesti u narednih mesec dana (7.00), u naredna tri meseca (5.40) ili za godinu dana (4.65).

Dušku Tošiću je, kako se navodi, veoma teško zbog ćerki, a čak je prekinuo kontakt i s nekim jako dobrim prijateljima.

"Duško se od izbijanja afere nije čuo ni s nekim od najboljih prijatelja. Javlja se samo najbližima, ali i s njima izbegava da govori o porno-skandalu koji je napravila njegova supruga. Totalno se povukao u ilegalu, ali obaveze u fudbalskom klubu Gvangžu RF obavlja redovno i vrlo profesionalno. Tamo će uskoro potpisati ugovor na dve i po godine i postaće ubedljivo najplaćeniji srpski fudbaler, pošto će zarađivati 8.5 miliona evra godišnje", ističe izvor.

Inače, bukmejkeri su se bavili i Viktorijom i Dejvidom Bekamom, sa kojima je javnost svojevremeno poredila par Karleuša - Tošić.

Neke od vodećih svetskih kladionica prošlog leta su se bavile razvodom bivšeg engleskog reprezentativca Dejvida Bekama i njegove supruge Viktorije. Svetski mediji su objavili letos da će njih dvoje okončati brak nakon 19 godina, a to je bio signal kladionicama da naprave kvote za to. Kvota da će se razvesti iznosila je 51.00, a zanimljivo, neki bukmejkeri su već tad ponudili kladiocima da stave pare na to da će njegova sledeća supruga biti Anđelina Džoli.

Kurir.rs/Informer/Foto: Dragana Udovičić

