VRANJEŠ ZADAJE NOVI UDARAC KARLEUŠI: Skovao JEZIV PLAN koji će JK potpuno UNIŠTITI, a Duškova mama morala napustiti porodičnu kuću!

Fudbaler belgijskog Anderlehta Ognjen Vranješ i dalje ratuje sa pop divom Jelenom Karleušom, tako da se medijska bura oko njihove afere i dalje ne stišava. Ognjen je odlučio da divi zada novi udarac, te se već nekoliko dana raspituje o luksuznim vilama na Dedinju, odnosno u Karleušinom komšiluku u nameri da se tu preseli.

foto: Instagram

Naime, Vranješ nije zaboravio Jelenine reči koje mu je uputila u jeku skandala kada mu je javno poručila da će biti proteran, te je odlučio da napravi potez kojim će, u najmanju ruku izludeti Jelenu, a možda i naterati na selidbu.

- Vranješ se intenzivno raspituje o vilama na Dedinju i agentima nekretnina napominje da ga najviše zanimaju kuće koje su u blizini Duškovog i Jeleninog doma. On je oduvek želeo da ima veliku kuću u Beogradu, a nakon skandala sa JK, shvatio je da je došao pravi trenutak da je pazari, jer će time ubiti dve muve jednim udarcem - ističe dobro obavešteni izvor i napominje da je Vranješev cilj da Karleušu potpuno uništi.

Komšija: Duškova majka se preselila kod ćerke

Nadomak Zrenjanina, u selu Orlovat nalazi se porodična kuća Duška Tošića, iz koje je fudbalerova majka Nikoleta odlučila da se nakratko odseli. Ona je otišla kod ćerke Katarine u Zrenjanin, jer je i dalje u lošem stanju zbog skandala.

- Nikoleta je pod velikim stresom zbog bruke svoje snajke. Preselila se na kratko kod ćerke u Zrenjanin da joj bude lakše. Dolazi samo da obiđe kuću i odmah se vraća. Ovo je velika bruka za porodicu Tošić, a nas je sramota da bilo šta pitamo Nikoletu jer nećemo da joj stajemo na muku. Dosta joj je neprijatnosti - tvrdi komšija Petar.

foto: Dragana Udovičić, Zorana Jevtić

- Ognjen je samo prividno odlučio da spusti loptu. Sada želi da pokaže Jeleni da će on nju proterati, a ne ona njega! Kupovinom kuće u njenom komšiluku biće joj veoma blizu, a to će je izludeti. On želi svojim očima da gleda kako se Karleuša nervira. Bukvalno će je uništiti i pokazaće joj da je jači od nje - ističe izvor i dodaje da je pevačica saznala za njegove namere.

- Karleuši je komšinica koja godinama prodaje kuću javila da se Ognjen raspitivao za njenu vilu, a ona je nakon ovih saznanja doživela nervni slom. Jelena je urlala: "Hoće li ta budala da mi se skine s grbače? Ne mogu više da izdržim zbog tog skota"! Jelena je pod velikim stresom, Vranješ kao da je opsednut njom i ne namerava da je ostavi na miru. Dovoljno je propatila zbog njega, samo joj je još ovo falilo - zaključuje izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Informer/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir