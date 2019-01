ČITAV ORLOVAT BRUJI O JK PORNO SKANDALU: Duškova mama od snajkine BRUKE ne izlazi iz kuće, a čika Dejan je otkrio šta su KOMŠIJE radile Tošiću dok je bio SIROMAŠAN! SRAMNO!

Porno skandal koji je zatresao region kada su splivale fotografije i poruke koje je Jelena Karleuša razmenjivala sa bosanskim fudbalerom Ognjenom Vranješom i to Dušku Tošiću iza leđa, potresao je i rodno mesto

srpskog fudbalera Orlovat, gde danas žíví njegova majka koju meštaní od milošte zovu Koka.



Gotovo sve komšije znaju gde živi Duškova majka. Čitavo selo bruji o skandalu, ali o Tošiću imaju samo reči hvale.

Komšija Dejan Zubanov otkriva manje poznate detalje o odrastanju Duška Tošića.

"Imam ja i svoje probleme, te slike sam samo video, ali nisam upućen u to. Oca sam znao, a majku ne znam. Kada sam igrao fudbal, Dule je igrao

sa mnom u Tomaševcu. Ja sam inače iz Tomaševca, nisam iz Orlovata. On je dosta mlađi od mene i mlad je bio kada je igrao s nama. Bio je dobar fudbaler. Dolazio je sa Orlovaćanima. Išao je peške u Zrenjanin, sećam se da niko odavde nije hteo da ga poveze. U to vreme je tako bilo, Duško je bio siromašan. On je vredan dečko. Jelenu ne znam, nju sam preko televizije video", kaže nam Dejan, koji dodaje da ne želi javno da komentariše fotografije Jelene Karleuše.

Duškova školska drugarica otkrila je kakav je fudbaler bio u školi.

"Znam ih naravno. Jako su dobri,majka je odlična. Duško mi je školski drug. U osnovnu školu smo išli zajedno, kao drug je bio dobar, ali učenik osrednji. Sada kada dođe, javi se kada se vidimo. Ljubazan je i kulturan, uglavnom pričamo o porodičnim stvarima. Bio je ovde u Orlovatu za Božić. Jelenu sam poslednji put videla na sahrani, nisam je upoznala, ali se javi kada prođe", kaže ona.

Prvi komšija porodice Tošić, Vesa, kaže da je Duškova majka ljubazna žena.

"Kada su u Srbiji, Jelena i Duško sa ćerkama dodu kod mene u kuću jer imam unuke, pa se onda deca igraju. Devojčice su baš fine. Majci njegovoj je sve ovo jako teško palo, potpuno razumem zašto ništa ne želi da komentariše. To je normalno - kaže njihov komšija.

Duškova majka danima ne izlazi iz kuće, a s komšijama i medijima ne želi da komentariše skandal koji ih je zadesio. Komšije kažu da joj sve ovo teško pada i da se jako nervira.

