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Jovana Tomić Matora već čitavu deceniju učestvuje u rijaliti programima. Od prve sezone gledamo je u rijalitiju "Zadruga", a sada se nalazi i u "Eliti 9". Jovana je prepoznatljiva po svom šarmu, britkom jeziku, ali i emotivnim vezama sa više žena tokom prethodnih godina.

Sada je u vezi sa Draganom Stojančević, a do kraja "Elite 9" ostalo je još samo dve nedelje i baš njih dve mnogi vide u finalu. Jovaninom izlasku sa imanja u Šimanovcima najviše se raduje njen otac Hranislav Tomić, koji je godinu dana bio u domu za stare, a sada se vratio u svoju kuću gde željno iščekuje ćerkin dolazak.

1/6 Vidi galeriju Dragana Stojančević Foto: Petar Aleksić, Kurir, Pink

- Dobro sam, ništa mi ne fali, veliki pozdrav i za nju i za Draganu, i za njenu porodicu. Nije loša u ovoj sezoni, sviđa mi se - rekao nam je na početku razgovora.

Priznaje da mu teško pada što su bili odvojeni skoro godinu dana, a sa druge strane, bol za pokojnom suprugom Anom Tomić ne prolazi.

- Mnogo sam emotivan. Najteže mi je što sam izgubio suprugu. Bila je stub kuće. Jovani je bila velika podrška, kao i ja. Svoje meso se ne jede. Ništa joj ne zameram. Sve je u redu. Da je ona meni živa i zdrava. Radujem se što izlazi. Jedva čekam da je vidim. Uželeo sam se ćerke. Skoro godinu dana je nisam video - govori otac Jovane Tomić i dodaje da podržava njenu aktuelnu emotivnu vezu, a imao je komentar i na prethodne Jovanine veze.

- Podržavam vezu sa Draganom. Što se prethodnih veza tiče - Ko nije imao ovcu, taj nije imao runu. Ako nema runo, nema ni vunu. A ona sve zna - objasnio je on.

Hranislav: "Jovana je bila dobro dete"

1/7 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen, Petar Aleksić

Hranislav ističe da je bila dobro dete, ali da ne može da prežali što nije završila fakultet.

- Bila je dobra kao dete, slušala je i mamu i tatu. Nije bilo problema. Samo mi je krivo što nije dala diplomski na fakultetu. To ne mogu da joj oprostim. Uplatila je sve, međutim nije dala. Nije izašla na ispit. Nikada nije kasno, ali... Da nije tog ali, bilo bi sve u redu. Zoran, njen brat, isto. Upisao peti stepen, nije dao diplomski. Šta da radim? Samo da uzmem vrpcu i da se obesim. Nije svejedno - podvukao je on i dodao:

- Nema drugih neostvarenih želja kada je ona u pitanju. Sve drugo je u redu. Tata je voli. Ćerka je najveće bogatstvo jednog oca. Nije mi svejedno da gledam u konzervu. Ništa me ne pogađa što radi u rijalitiju, samo da je vidim.

"Želi da gradi etno selo na Fruškoj gori"

Hranislav Tomić ispričao je i detalje svoje višedecenijske karijere u ugostiteljstvu i istakao da ne bi voleo da Jovana krene njegovim stopama.

1/5 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen

- Svi smo ugostitelji, ja, moj sin i pokojna supruga. Najbolje da pita Ljubu Aličića, on će vam reći. On mi je veliki drugar. Jovana neka radi svoj posao, samo da ne radi moj koji sam ja radio. Ja sam 40 godina radio na Železnici. Bio sam kuvar u vagon restoranu. Ne znam ko me ne zna - rekao je Jovanin otac za "Blic" i otkrio na šta Jovana planira da potroši honorar iz rijalitija.

- Nemam pojma. Kupila je veliki plac na obroncima Fruške gore. Hoće da pravi etno selo. Ublizini Bešenovačkoh jezera. Ja se nadam da će nešto uraditi - poručio je za kraj razgovora.

Kurir.rs/Blic