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Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović i starleta Slađa Poršelina privukli su veliku pažnju gostovanjem u jednoj emisiji uživo, gde su otvoreno razmenjivali komplimente i flertovali pred kamerama.

Golubović o Poršelini: "Imali smo taj neki vajb"

Već na početku razgovora bilo je jasno da među njima vlada dobra atmosfera, a u jednom trenutku Slađa je čak poletela Kristijanu u zagrljaj, što je dodatno podgrejalo priče o njihovim simpatijama.

1/6 Vidi galeriju Kristijan se nije uzdržavao u komplimentima, ističući Slađine fizičke atribute i međusobnu hemiju. Foto: Pink, Pritnscreen/Instagram

Golubović je tom prilikom priznao da između njih već neko vreme postoji posebna energija.

„Dugo je ona mene prizivala, imali smo taj neki vajb“, rekao je Kristijan, dok mu je Slađa uz osmeh odgovorila: „Nikad se ne zna“.

Starleta nije krila koliko je oduševljena Golubovićem, ističući da ga godinama ceni.

„Ja se bukvalno topim, on je bio idol, ja ga obožavam. Kristijan je moćan muškarac, a ovakva alfa ženska pored alfa mužjaka je pitomija i nije divlja mačka, nego je maca, pipni mi silikone“, poručila je Slađa.

Ni Kristijan nije ostao ravnodušan na njene komplimente. Pred kamerama je pohvalio njen fizički izgled, izdvojivši negovanu kožu, zategnute ruke i vitku liniju, uz komentar da je „sva u paketu“. Iako je istakao da je emotivno nedostupan kada je u vezi, za sebe je kroz šalu rekao da je „ozbiljan vranac i pastuv“ sa kojim, kako je naveo, treba biti oprezan.

Bolna istina o Kristini

Kristijan Golubović je u razgovoru sa novinarima progovorio o odnosu sa Kristinom Spalević, majkom njegove dece.

Golubović je iskreno priznao da, uprkos svemu što se dogodilo među njima, prema Kristini i dalje gaji snažne emocije.

„Kristina je majka moje dece i najveća ljubav na svetu, volim je i dalje, to je jedina prepreka da krenem sam dalje, ali moram“, rekao je Golubović za RED televiziju.

Ipak, njegove naredne reči nagovestile su da je spreman da prihvati da je njihovoj vezi možda došao kraj. Nakon brojnih nesuglasica koje su u prethodnom periodu dospele u javnost, uključujući i to što ga je Kristina više puta prijavljivala nadležnim organima, Kristijan je poručio:

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

„Počeo sam malo slobodnije da se ponašam, izgleda jako neozbiljno s obzirom da nekog volim još uvek, ali ako shvatiš da te neko ne želi, onda se pomiriš sa sudbinom i život ne sme da stane“, izjavio je Golubović za RED televiziju.