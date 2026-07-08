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Maja Marinković i Asmin Durdžić zaboravili su na sve sukobe, incidente, svađe i uvrede, te su i noć nakon žurke rešili da se opuste i uživaju kao da kamere ne postoje.

Ljubavni par iza sebe ima turbulentan period, a Asmin iako se zakleo da se posle brutalnih reči nikada neće pomiriti sa Majom, uradio je potpuno drugačije. Zbog njegovih postupaka, reakcija njegove porodice nije izostala, te niko od njih nema lepo mišljenje o Marinkovićevoj.

Kao da kamere ne postoje

U jutarnjim satima njihova ljubav je cvetala i to nasred dnevne sobe u kojoj spava većina njihovij cimera.

Foto: Printscreen

Naime, Maja i Asmin prepustili su se strastima i započeli žestoku vrelu akciju, kao da sutra ne postoji.

Iako su se učesnici Elite šetali oko njih, ljubavni par se zavukao ispod pokrivača i prepustio strastima.

Snimak Maje i Asmina pogledajte OVDE.

Oglasila se Asminova sestra

Maja je nedavno psovala Asmina, članove njegove porodice ali i izvređala njegovu rođenu sestru Minku.

Ona se nakon brutalnih uvreda oglasila i prokomentarisala izabranicu svog brata, kao i njeno ponašanje.

- Da bi Maja mogla da me povredi, morala bi da ima bilo koju ulogu u mom životu - rekla je najpre za "Pink.rs" i dodala:

Minka Durdžić, sestra Asmina Durdžića Foto: Printscreen

- Asmin me je kao brat i muškarac koji bi trebalo da zaštiti svoju porodicu jako razočarao - jasna je bila ona.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Asminova majka o Maji

Tim povodom oglasila se Mevlida, koja nije štedela reči na račun sinovljeve izabranice.

- Ne interesuje me šta komentarišu učesnici "Elite" koji nemaju ni zanimanje, ni odgoj, ni karakter, a čast im je nepoznanica. Ne samo Maja, nego niko. Dovoljno smo se pristojno ophodili prema najvećem ološu u Evropi kojem je Elita i nemoral jedino sredstvo da preživi - bez dlake na jeziku govorila Asminova majka o Maji, a potom je prokomentarisala njihov odnos.

Foto: Printskrin, BoBa Nikolić

- Uopšte me ne interesuje šta će da joj oprašta i koliko dugo. A Minka je dama koja je živela sa jednim čovekom i koji je otišao drugoj mladoj ženi. Minka je svoj život posvetila svojim dvema ćerkama i malo koja žena da joj je dorasla. Ja živim sa jednim čovekom celi život i ne pada mi na pamet da se spuštam raspravom na nivo žena koje ni ne znaju s kim su sve bile.