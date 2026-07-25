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Nakon incidenta na superfinalnoj žurki u Eliti, Uroš Stanić, proslavio je svoj 25. rođendan, a toj prilici su se pridružili Milica Veličković i Marko Janjušević Janjuš i priredili mu lepo iznenađenje.

Zajednička objava na društvenim mrežama na kojoj poziraju je privukla veliku pažnju.

- Najbolji i najsrećniji, volimo te, Uki - napisala je Milica uz zajedničku fotografiju.

1/4 Vidi galeriju Uroš Stanić slavi rođendan Foto: Printscreen Instagram

- Srećan rođendan mom starijem sinu, sto pusta sam rekao da je bolje da sam ga iz... nego što sam ga napravio, ali se brzo pokajem - napisao je Janjuš šaljivo.

Uroš je proslavio svoj poseban dan u jednom kafiću sa dvoje bliskih prijatelja, a oni su mu poklonili malu torticu, rođendansku kapicu i svećice.

Napad na superfinalnoj žurki

Podsetimo, završna proslava povodom kraja devete sezone "Elite", koja je u jednom trenutku bila ispunjena muzikom i slavljem, završila se incidentom o kojem se uveliko priča.

U centru pažnje našli su se bivši rijaliti učesnici Asmin Durdžić i Uroš Stanić, između kojih je došlo do fizičkog sukoba.

Sve se odigralo dok su Asmin Durdžić i Maja Marinković pozirali okupljenim fotografima. U njihovoj neposrednoj blizini nalazio se Uroš Stanić, koji im je sve vreme dobacivao komentare, zbog čega je atmosfera postajala sve napetija.

Evo kako je to izgledalo:

1/8 Vidi galeriju Asmin Durdžić nasrće na Uroša Stanića Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prema navodima očevidaca, Asmin je u više navrata tražio od Uroša da se udalji, ali kada se to nije dogodilo, usledio je fizički obračun. Durdžić je prišao Staniću, uhvatio ga za vrat i oborio na pod, nakon čega je reagovalo obezbeđenje i razdvojilo dvojicu učesnika, sprečivši dalju eskalaciju sukoba.

Nekoliko sati nakon incidenta oglasio se i Uroš Stanić na svom Instagram profilu, gde je izneo svoju verziju događaja.

- Sinoć sam na superfinalnoj žurci fizički napadnut od strane dotičnog Asmina, gde me je uhvatio za vrat, bacio na pod i tukao... Tek sad se oglašavam jer u toku napada mi je polomio telefon koji je sada popravljen... I paradoks svega ja izbačen od strane obezbeđenja. Sramota. Slučaj je prijavljen policiji, a obezbeđenje treba da bude sramota - napisao je Uroš.