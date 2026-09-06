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Aneli Ahmić, koja je postala učesnica "Elite 10", deo detinjstva provela je u Sarajevu, a već neko vreme živi u Dubrovniku.

Do doma porodice Ahmić dolazi se kroz uske sokake Alifakovca, a oronula nekretnina nalazi se preko puta starog muslimanskog groblja.

Jezive scene

U samom dvorištu nalazi se lutka bez glave sa naglašenim ženskim atributima, a njihova komšinica tvrdi da to nisu ''čista posla'' i da je o njihovoj majci čula svakave priče.

- Aneli kad dođe u Sarajevo tu ispred stoji parkiran beli BMW. Sad nije tu, možda je u Dubrovniku. Ovde joj i tetka živi. Kad imaju toliko para da se rasipaju i voze skupa kola, ne znam što bar ovu kuću ne renoviraju, pogledajte na šta to liči. Čitavo dvorište kao da je deponija. Svašta sam o njima čula. Priča se da se njihova majka Jasmina bavila crnom magijom. Ove lutke bez glave i tela ne slute na dobro - kaže prva komšinica za Informer i dodaje da su se Ahmićke osramotile u rijaltiju.

Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

"Komšije izbegavaju Ahmiće"

- Ona i Sita su se osramotile. Sa pola familije ne razgovaraju. Aneli još i brine o svom detetu, a šta je Sita radila onom sirotom momku to vam ne mogu ni prepričati. Istina je sve što kaže tamo u rijalitiju. Nije ni on cvećka, ali kakav da bude šta je sve preživeo. Komšije su počele da izbegavaju Ahmićke, okreću ljudi glavu, kakav one primer da daju našoj omladini - zaključila je komšinica.

Viletina u Dubrovniku na obali mora

Anelina kućau Dubrovniku u kojoj živi već neko vreme je nekoliko puta bila predmet komentarisanja u svađama sa njenim bivšim partnerom Asminom, ali i sestrićem Neriom. Osman je nedavno snimio dom Ahmića i pokazao svaki kutak, ali i nestvaran pogled sa balkona.

Aneli Ahmić Foto: Instagram

Osman je prošetao kroz svaki deo kuće, te je jasno pokazao da mnoštvo boja daje interesantniji pečat ovom enterijeru. Svetla kuhinja i prostrani dnevni boravak vode do balkona sa čarobnim pogledom na more.

Tu se vidi i soba njene mezimice sa ružičastim detaljima, ali i mnoštvo šarenih slika koje ukrašavaju zidove cele kuće.

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Aneli Ahmić proslavila 37. rođendan Izvor: Instagram/_aneli_official_1