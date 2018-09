BOŽIDAR JE POZNAT KAO ŽESTOK MOMAK SA ULICE: Kaje se što pažnju privlači njegova ružna prošlost, a sada otkriva taktike ukućana u Parovima!

Svojim ulaskom Božidar Milovanović pobrao je velike simpatije ženskog dela publike. Predstavio se kao opasni momak sa ulice, bio je navijač, ali je odlučio da se skrasi u životu.

Tokom dosadašnjeg učešća u sedmoj sezoni "Parova" zaintrigirao je javnost svojim pričama, ali i koketnim veštinama, na koje mnoge cimerke nisu mogle da ostanu imune. Božidar otkriva goruće detalje, ali i objašnjava najveću grešku u životu.

foto: Printscreen

Skrenuo si veliku pažnju zbog priče o svom životu kao opasni momak sa ulice. Da li si se snašao u zatvorenom prostoru sa različitim ljudima i šta bi promenio?

- Iskreno da kažem, ne ponosim se time što sam na takav način skrenuo pažnju na sebe. Ali takav život nije bio stvar izbora, već borba za opstanak u takvom okruženju, a sada je samo ružna prošlost. Snašao sam se, ništa ne bih promenio, jer je sve ovo jedna velika psihološka igra i izazov koji sam nakon dosta razmišljanja rado prihvatio.

Veza sa Dinom Galorini je bila u žiži interesovanja, a nakon toga si stupio u intiman odnos sa novom takmičarkom Kristinom. Šta osećaš prema njoj?

- Veza sa Dinom desila se spontano, a razlog sam već obrazložio. Neke stvari su mi zasmetale, a pre svega definitivno bivša devojka sa kojom sam proveo najlepše godine u životu, još postoji u meni osećanja prema njoj. Tvrdim da nismo imali intiman odnos, devojka me je privukla, pa sam hteo da joj pružim pažnju. Međutim, nakon njenog bezobrazluka, završili smo svaku priču, jer nije imala razloga to su joj i svi ostali potvrdili. Nisam tolerantan na te stvari i to je to.

foto: Printscreen

Tvoji cimeri su počeli da spekulišu o tvojoj taktici u vili, upoređuju te sa nekim starim takmičarima, kako to komentarišeš?

- Nisam primetio da iko spekuliše o tome, barem ne meni u lice, toliko o njima. Što se takmičara tiče, ja sam ono što jesam i nisam se nikada menjao, niti ću. Nema razloga za time, nisam rijaliti igrač, tako da ću apsolutno ostati svoj, jer mi je mnogo važniji život napolju.

Po tvom mišljenju ko ima taktiku u vili i koja je?

- Nisam siguran da su ovo taktike, ja ću vam reći moje mišljenje, a vi prosudite. Ivan se ponaša kao mirođija u svakoj čorbi, kao i to što se bavi time da isprovocira svakoga, Lakić i Coka, meni to liči na špansku seriju, cela ta drama. Ilijana i Dika, ja bih to nazvao pravda protiv nepravde poglavlje broj jedan, jer će se to sigurno nastaviti. Sledeći su mi majka i ćerka u rijalitiju, sukobi među njima, pa onda kao zajedno napadaju Lakića. Ružica mi je tu kao neki glas razuma i borac za pravdu. Ostale još nisam primetio, ali polako, za sada su mi okej.

foto: Printscreen

