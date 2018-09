COKA JE I PRE LAKIĆA IMALA ZRELOG MUŠKARCA PORED SEBE: Imala sam 16, a on je bio 30 godina STARIJI! Bili smo u kombinaciji!

Aleksandra Tasić Coka jedna je od najmlađih učesnica u vili "Parova", a njena veza sa Nikolom Lakićem je mnoge zaintrigirala. Lakić je znatno stariji od Coke, a to nije prvi put da ju je privukao takav muškarac.

Ona je objasnila da joj se i pre desilo da je bila sa starijim čovekom, pa i da su se viđali zbog seksa, što je iznenadilo njenog sadašnjeg dečka.

foto: Printscreen

"Trideset godina stariji čovek je pokušao da me osvoji. Izašla sam s njim par puta, ali zbog te razlike u godinama nismo našli zajednički jezik. Ja sam tada imala šesnaest i dalje od poljubca sa njim nisam htela, zaista. Bili smo samo u kombinaciji. On je čak i hteo da me oženi, a meni tada, kao ni sada nije padalo na pamet da nečija budem zauvek", ispričala je Coka.

Lakiću se nije dopalo ono što je čuo, ali ipak prihvata Cokinu prošlost.

"Ovo mi se nikako ne dopada, mislim ja tad nisam bio u njenom životu, ali da jedna devojčica od šesnaest godina ima kombinaciju i to sa starijim čovekom, to mi je van pameti! Potpuno mi je bespotrebno sve to, ali šta sad da se radi, to je njen život pre mene", rekao je Lakić.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Happy

