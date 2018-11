ZVALI SU GA PAPUČAREM ZBOG NJE, A NAIDA GA U TO VREME VARALA SA GAĆEŠOM: Otkrivene tajne atraktivne Gadžove zbog koje je Gastoz danima bio kao PREGAŽEN! (FOTO)

Nenad Marinković Gastoz raskinuo je vezu sa Naidom Gadžo prošle godine, ali nikada nije otkrio razlog zbog kojeg je doneo takvu odluku. Kako saznajemo, on je rešio da stavi tačku na ljubav sa atraktivnom Bosankom jer ga je varala dok je on boravio u „Parovima“. I to sa Bojanom Gaćešom, koji je boravio u „Zadruzi 2“, odakle je diskvalifikovan zbog pričanja vica o Milici Rakić, trogodišnjoj devojčici ubijenoj u NATO agresiji 1999.

Tokom prethodne sezone Hepijevog rijalitija često se spekulisalo o vezi lepe Sarajke i Gastoza, a čak i kada su raskinuli, oni su bili u centru pažnje. Dok su neki pričali da je Naida ostavila Nenada jer je našla drugog dečka, drugi su govorili da je obrnuto. Kako saznajemo, u vreme Gastozovog boravka u „Parovima“, Bojan Gaćeša je radio kao obezbeđenje na Hepi televiziji.

Kako je Naida stalno dolazila i gostovala u emisiji „Upoznajte parove“, ona se zbližila sa njim.

- Naidu je privukao njegov izgled, bio je veoma ljubazan i dobar prema njoj svaki put kada je sretne. Prvo su izašli na piće, a posle nekoliko dana ponovo su se videli i završili zajedno. Bojan se, kao i Gastoz, zaljubio u nju, ali Naida nije htela da se pročuje za njihovu vezu - kaže naš izvor.

Ipak, očigledno je da ih je neko video ili se jedno od njih nekome poverilo, pa je informacija o prevari došla do Gastoza. Kada je to saznao, Nenad je bio slomljen.

- Gastoz je bio zaljubljen u Naidu toliko da je bio spreman sve da joj da. To se i videlo i svi su ga prozivali da je papučar. Dečko je bio povređen kada je čuo šta mu je devojka uradila i odbio je da učestvuje u daljem programu u rijalitiju, i to zbog Gaćeše. Zbog toga je Bojan ubrzo dobio otkaz - kaže izvor.



Pozvali smo Gastoza i Bojana, ali su njihovi brojevi telefona do zaključenja ovog broja ostali nedostupni.

